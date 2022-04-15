马克・扎克伯格力推 Meta AR 智能眼镜在 2024 年发布，这是其想要的“iPhone 时刻”

IT之家 4 月 15 日消息，据 MacRumors 报道，据参与该项目的前员工称，马克・扎克伯格希望让 Meta 即将推出的 AR 眼镜成为其“iPhone 时刻”，让他和公司焕然一新。

该评论是针对 The Verge 的一份报告，该报告概述了 Meta 的 AR 眼镜路线图，其中包括在未来六年内推出至少四个不同版本。

根据该报告，Meta 的第一代 AR 眼镜，被称为 Nazare，将被设计为独立于智能手机工作，使用无线、手机形状的设备，卸载眼镜运行所需的部分计算。

该设备的一大特色是用户能够与其他人的全息影像进行交流和互动，类似于去年 10 月宣布 Facebook 将企业更名为 Meta 的视频中描绘的虚构场景。

报告称，Meta 打算在 2024 年之前推出其第一代 AR 眼镜，面向早期采用者和开发者。同年，该公司还计划发布一副更便宜的智能眼镜，代号为 Hypernova，它将与智能手机配对以在平视显示器中显示传入消息和其他通知。

根据知情人士与 The Verge 分享的详细信息，展望未来，Meta 的 AR 路线图包括将于 2026 年推出的更轻、更先进的 Nazare 眼镜版本，随后将在 2028 年推出第三个版本。

如果 AR 眼镜取得成功，扎克伯格希望他们能给 Meta 和他自己带来新的视角，并让他创立的公司再次创新，这就是为什么“扎克的自我要与 [眼镜] 交织在一起”，前雇员告诉 The Verge。

但 Meta 将不得不与有自己的 AR 野心的苹果公司抗衡。苹果正在开展至少两个 AR 项目，其中包括将于 2022 年底或 2023 年发布的增强现实头戴式设备，随后还会推出一副更时尚的增强现实眼镜。

爆料称，苹果的 AR / VR 头戴式设备将于 2022 年问世，也许是 6 月的 WWDC 全球开发者大会，但苹果需要克服一些开发问题。分析师郭明錤和彭博社的 Mark Gurman 等可靠消息人士表示，这款头显可能会在 2023 年发布，而智能眼镜将在 2024 年或 2025 年推出。