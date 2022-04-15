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拼多多百亿补贴春日必买节活动开启，iPhone 13 仅 4999 元起

2022/4/15 12:53:44 来源：IT之家 作者：汐元 责编：汐元
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郎朗春日，万象更新，小伙伴们是否也有给自己使用的装备、日用品来一波焕新计划呢？

正巧，迎着和煦的春风，踏着温暖的春光，拼多多百亿补贴春日必买节大促活动，他来了。4 月 15 日开始，百亿补贴海量大牌正品开启了新一轮降价潮，没有套路和复杂玩法，都是直接击穿低价。

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同时提醒大家，除了产品直接降价的福利，本次春日必买活动还有分期免息和以旧换新会场等你发现更多惊喜，如此机会不容错过。

和以往一样，IT之家也精心挑选了一些值得购买的产品好物和大家分享，话不多说，我们直接开始吧。

一、手机福利专区

1、iPhone 13

首先是一直以来都热度不减的 iPhone 13 系列，拼多多百亿补贴春日必买活动期间，iPhone 13 系列迎来了非常良心的降价，其中：

iPhone 13 券后仅需 4999 元起，比官网直降 1000 元

iPhone 13 Pro 券后仅需 7129 元起，比官网直降 870 元

iPhone 13 Pro Max 券后仅需 8189 元起，比官网直降 810 元

这么实惠的价格，可以说抢到就是赚到了。

苹果直降图

至于 iPhone 13 系列手机，相信大家都比较熟悉，这是在目前高端市场里最受关注的产品之一，它有综合实力一骑绝尘的 A15 仿生芯片加持，续航能力进一步提升，双摄系统升级，更加入全新的电影效果模式，再加上 XDR 显示屏 1200nit 的峰值亮度，更关键的是终于不是 64GB 存储起步了，加量更减价，是不是心动指数飙升？那就赶紧入手吧。

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小伙伴们可点击下方链接前往苹果专场购买 iPhone 13 系列。如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索购买

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2、iPad Air 5

除了 iPhone 13 系列，苹果不久前推出的新品 iPad Air 5 也很受关注，这款产品官网价 4399 元起，拼多多百亿补贴春日必买活动期间只需要 3899 元起，直降 500 元，想入手的小伙伴要趁早了。

iPad Air 5 最让人意外的是它竟然搭载了 M1 芯片，没错，就是 iPad Pro 同款的 M1 芯片。苹果这一操作让 iPad Air 5 性能直接原地起飞。8 核中央处理器性能提升最高可达 60%，8 核图形处理器则令图形性能提升最高可达 2 倍。

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同时 iPad Air 5 的 1200 万像素超广角前置摄像头也支持人物居中功能了。屏幕配置也不错，iPad Air 5 配备 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏，可显示 380 万像素，并集成多种先进技术，包括 500 尼特亮度、全层压技术、P3 广色域、原彩显示、抗反射涂层等，为用户带来沉浸式的视觉体验。

如果你看中了这款 iPad Air 5，可点击下方链接进入苹果专场购买。若页面售罄，则可前往拼多多百亿补贴主会场搜索购买

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3、Redmi Note 11 Pro

安卓手机方面也有不少值得购买的产品，小编首先为大家推荐的是这款 Redmi Note 11 Pro，官网价 1699 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 1379 元，直降 320 元

Redmi Note 11 Pro 搭载天玑 920 芯片，内置 5160mAh 电池，支持 67W 快充。同时，它还采用 6.67″三星 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 屏幕刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配 2.96mm 孔径与 1.75mm 窄边框。

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在音质方面，Redmi Note 11 Pro 则搭载旗舰级“对称立体声”双扬声器，与 JBL 联合调校，支持杜比全景声，还有 Hi-Res 双金标加持。此外，这款手机还拥有“一亿像素”超清相机，支持 12000×9000 高分辨率，拥有大像素 + 1/1.52″超大底，还有双原生 ISO 与 AI 算法加持，新增 9 款魔法换天。

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4、iQOO 8 Pro

接着再推荐一款旗舰手机，就是来自 iQOO 的 iQOO 8 Pro，这款手机 12GB+256GB 原价 5499 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 3499 元起，补贴额度达到 2000 元，实属罕见，不容错过。

iQOO 8 Pro 搭载骁龙 888 Plus 处理器，配备独立显示芯片，拥有 4500mAh 电池，支持 120W 有线快充与 50W 无线快充。设计方面，iQOO 8 Pro 拥有砂岩手感的传奇版与碳纤维纹理的赛道版。

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同时这款手机采用 2K 超视网膜屏幕，通过 DisplayMate 14 项 A + 认证，支持 10bit 色温、1500 尼特峰值亮度、800 万比 1 对比度，拥有 120Hz 搭配 LTPO 和微棱镜。在影像能力方面更是 搭载全新的微云台双主摄影像系统，配备 5000 万像素大底云台主摄、4800 万像素主摄级超广角镜头与 1600 万像素长焦人像镜头，支持夜景视频、云台视频防抖、恒定地平线功能。

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二、电脑福利专区

5、联想小新 Pro14

眼下特殊时期，很多人需要在家里办公、上网课，一款好的笔记本是刚需，这里小编也为大家推荐两款出色的笔记本产品，首先是联想小新 Pro14，R5-5600H 版官网价 4999 元起，拼多多春日必买活动期间只需要 443 元，券后到手只需要 4555 元起

具体来看这款笔记本，它搭载 AMD R7 5800H 处理器，8 核 16 线程配置，基频 3.2GHz，睿频 4.4GHz，核显频率也能达到 1800MHz。同时这款笔记本还有 14 英寸 2880×1800 分辨率屏幕加持，90Hz 刷新率，400nit 高亮度，显示效果惊艳。

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联想小新 Pro14 还拥有出众的外观颜值，它采用复杂工艺打造的简约金属机身，CNC 精修外型，表面喷砂工艺，厚度为 14.6mm，重量则只有 1.4kg。无论居家还是移动办公，都很适合。

如果你想要这款笔记本，可点击下方链接进行购买。如页面售罄，大家可前往百亿补贴会场搜索

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6、宏碁暗影骑士・擎

接下来是一款游戏本，来自宏碁的暗影骑士・擎，小编推荐的这款为 i5-11400H / 3060 款，官网价 7199 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 5598 元起，降价幅度达到 1601 元，足够吸引人。

关于这款游戏本，它搭载英特尔 i5-11400H 处理器，6 核 12 线程，最大睿频 4.5GHz，同时还配备 RTX 3060 显卡，拥有全新 RT Core、Tensor Core 以及 SM 多单元流处理器加持，足以应对主流大型游戏。

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屏幕方面暗影骑士・擎采用一块 15.6 英寸 2.5K 分辨率的屏幕，刷新率达到 165Hz，最高亮度 300nit，屏幕素质对于游戏本来说堪称优秀。

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当然，如果你想要购买其他电脑产品，也可以点击下方链接，前往春日必买节活动电脑专场，专场中有更丰富的电脑产品可供大家挑选。

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三、家电与配件福利专区

7、海尔风冷无霜变频家用冰箱

夏天要到了，很多人喜欢批发冷饮雪糕屯在家里，这时候大容量的冰箱就不可或缺了，这里小编为大家推荐这款海尔风冷无霜变频家用冰箱（BCD-475WGHSS9DDY），官网价 2699 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 2399 元起，值得入手。

再看这款冰箱，它采用颜值颇高的银河灰面板，面板表面添加特殊粉丝结构使其兼顾耐用，同时质感自然，冰箱门可以 90° 悬停，自在开合不受墙角限制。同时，这款冰箱支持均匀制冷，让食材新鲜不结霜，无需手动除霜，更配备 DEO 净味装置，可吸附分解异味分子，让食物新鲜不易串味。

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大家点击下方链接即可购买这款海尔风冷无霜变频家用冰箱，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购

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8、美的空气炸锅机 5L

如今年轻消费者越来越关心健康饮食，减少油量的摄入，空气炸锅成为新的热门家电。小编这里也推荐一款美的空气炸锅 5L 款，官网价 509 元起，百亿补贴春日必买活动价只需要 349 元起，正是入手的好时机。

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这款美的空气炸锅拥有 5L 大容量，支持无油健康炸，低油脂更健康。同时，这款炸锅还支持双旋钮控时控温，轻松解锁更多料理花样，另外它还支持 360° 热循环，全方面均匀受热，无需滚油炸出美食。周末家庭聚餐朋友聚会，用这款美的空气炸锅，聊着天，美味的食物就做好了，幸福感满满。

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9、索尼 WH-1000XM4 主动降噪头戴式耳机

下面还有一款来自索尼的 WH-1000XM4 真无线降噪豆 4 蓝牙耳机，这款耳机官网价 1390 元起，拼多多百亿补贴春日必买活动期间只需要 1169 元起，值得考虑。

这款 WF-1000XM4 耳机采用新升级的 HD 降噪处理器 QN1 和多麦克风系统，主动大幅减少交通噪声，以及中高频段的交谈声。同时 WH-1000XM4 还采用了高性能蓝牙芯片，可根据音乐、噪声信号以及驱动单元和耳朵之间的声学特征，以每秒 700 频次对噪声进行实时消除。

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在功能上，WH-1000XM4 支持智能免摘对话，开启交谈时，耳机会自动暂停音乐并滤入环境声。感兴趣的朋友可点击下方链接购买，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购

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四、日用百货与美食专区

10、白象汤好喝方便面

最近疫情反复，很多人需要宅在家里一段时间了，这期间囤货是不可缺少的，比如食品之类的。IT之家也为大家推荐一款美味食品，就是白象汤好喝系列方便面，市场价 44.9 元起，拼多多春日必买活动期间只需要 39.8 元，相当实惠。

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白象汤好喝系列方便面是最近的国货网红食品，这个系列背后，是白象在方便面选材、工艺和调味方面 20 年积累而成，共有六种口味，分别是辣牛肉汤面、招牌猪骨汤面、老母鸡汤面、日式豚骨汤面、羊肉汤面和酸酸辣辣豚骨面，一箱 9 袋装，想要的朋友可点击下方链接进行购买，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购

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除了这款白象汤好喝方便面，还有更多好价：蒙牛牛奶 40 盒 82.5 元、福临门调和油 118 元、领食鲜生 M9 牛排 149 元... 超多美食等你来选！

11、海氏海诺医用灭菌外科一次性口罩

疫情期间，在家里囤一些口罩不是坏事，最后小编也为大家推荐一款海氏海诺的一次性医用外科口罩，市场价 33.9 元起，拼多多春日必买活动期间只需要 29.9 元起

这款海氏海诺的一次性医用外科口罩为 50 只独立装，符合 GB2626-2019 标准。口罩经过环氧乙烷灭菌，拥有三层防护，细菌过滤效率大于等于 95%，且有静电吸附的能力，有效阻挡病原体、微生物、体液和颗粒物等。

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此外，口罩耳带处还经过超声波点焊处理，牢固防脱，3 倍高效弹力，久戴不勒耳。同时这款口罩还采用独立包装设计，方便使用、携带。

大家点击下方链接，即可前往大健康专场购买这款口罩。如页面售罄，大家可前往百亿补贴会场搜索选购

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五、结语

上面就是这次拼多多百亿补贴春日必买活动中，小编觉得比较值得入手的产品。当然，在活动主会场，还有海量优惠福利在等待大家，点击下方链接，即可进入活动主会场，发掘更多惊喜

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同时还要再提醒大家，本次活动，大家除了可以在主会场挑选自己喜爱的宝贝，还有分期免息和以旧换新会场，更多福利在等大家，不想错过的同学，赶紧挥舞手指，买起来吧。

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关键词：拼多多iPhone 13

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