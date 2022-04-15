拼多多百亿补贴春日必买节活动开启，iPhone 13 仅 4999 元起

郎朗春日，万象更新，小伙伴们是否也有给自己使用的装备、日用品来一波焕新计划呢？

正巧，迎着和煦的春风，踏着温暖的春光，拼多多百亿补贴春日必买节大促活动，他来了。4 月 15 日开始，百亿补贴海量大牌正品开启了新一轮降价潮，没有套路和复杂玩法，都是直接击穿低价。

同时提醒大家，除了产品直接降价的福利，本次春日必买活动还有分期免息和以旧换新会场等你发现更多惊喜，如此机会不容错过。

和以往一样，IT之家也精心挑选了一些值得购买的产品好物和大家分享，话不多说，我们直接开始吧。

一、手机福利专区

1、iPhone 13

首先是一直以来都热度不减的 iPhone 13 系列，拼多多百亿补贴春日必买活动期间，iPhone 13 系列迎来了非常良心的降价，其中：

iPhone 13 券后仅需 4999 元起，比官网直降 1000 元；

iPhone 13 Pro 券后仅需 7129 元起，比官网直降 870 元；

iPhone 13 Pro Max 券后仅需 8189 元起，比官网直降 810 元。

这么实惠的价格，可以说抢到就是赚到了。

至于 iPhone 13 系列手机，相信大家都比较熟悉，这是在目前高端市场里最受关注的产品之一，它有综合实力一骑绝尘的 A15 仿生芯片加持，续航能力进一步提升，双摄系统升级，更加入全新的电影效果模式，再加上 XDR 显示屏 1200nit 的峰值亮度，更关键的是终于不是 64GB 存储起步了，加量更减价，是不是心动指数飙升？那就赶紧入手吧。

小伙伴们可点击下方链接前往苹果专场购买 iPhone 13 系列。如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索购买。

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2、iPad Air 5

除了 iPhone 13 系列，苹果不久前推出的新品 iPad Air 5 也很受关注，这款产品官网价 4399 元起，拼多多百亿补贴春日必买活动期间只需要 3899 元起，直降 500 元，想入手的小伙伴要趁早了。

iPad Air 5 最让人意外的是它竟然搭载了 M1 芯片，没错，就是 iPad Pro 同款的 M1 芯片。苹果这一操作让 iPad Air 5 性能直接原地起飞。8 核中央处理器性能提升最高可达 60%，8 核图形处理器则令图形性能提升最高可达 2 倍。

同时 iPad Air 5 的 1200 万像素超广角前置摄像头也支持人物居中功能了。屏幕配置也不错，iPad Air 5 配备 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏，可显示 380 万像素，并集成多种先进技术，包括 500 尼特亮度、全层压技术、P3 广色域、原彩显示、抗反射涂层等，为用户带来沉浸式的视觉体验。

如果你看中了这款 iPad Air 5，可点击下方链接进入苹果专场购买。若页面售罄，则可前往拼多多百亿补贴主会场搜索购买。

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3、Redmi Note 11 Pro

安卓手机方面也有不少值得购买的产品，小编首先为大家推荐的是这款 Redmi Note 11 Pro，官网价 1699 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 1379 元，直降 320 元。

Redmi Note 11 Pro 搭载天玑 920 芯片，内置 5160mAh 电池，支持 67W 快充。同时，它还采用 6.67″三星 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 屏幕刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配 2.96mm 孔径与 1.75mm 窄边框。

在音质方面，Redmi Note 11 Pro 则搭载旗舰级“对称立体声”双扬声器，与 JBL 联合调校，支持杜比全景声，还有 Hi-Res 双金标加持。此外，这款手机还拥有“一亿像素”超清相机，支持 12000×9000 高分辨率，拥有大像素 + 1/1.52″超大底，还有双原生 ISO 与 AI 算法加持，新增 9 款魔法换天。

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4、iQOO 8 Pro

接着再推荐一款旗舰手机，就是来自 iQOO 的 iQOO 8 Pro，这款手机 12GB+256GB 原价 5499 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 3499 元起，补贴额度达到 2000 元，实属罕见，不容错过。

iQOO 8 Pro 搭载骁龙 888 Plus 处理器，配备独立显示芯片，拥有 4500mAh 电池，支持 120W 有线快充与 50W 无线快充。设计方面，iQOO 8 Pro 拥有砂岩手感的传奇版与碳纤维纹理的赛道版。

同时这款手机采用 2K 超视网膜屏幕，通过 DisplayMate 14 项 A + 认证，支持 10bit 色温、1500 尼特峰值亮度、800 万比 1 对比度，拥有 120Hz 搭配 LTPO 和微棱镜。在影像能力方面更是 搭载全新的微云台双主摄影像系统，配备 5000 万像素大底云台主摄、4800 万像素主摄级超广角镜头与 1600 万像素长焦人像镜头，支持夜景视频、云台视频防抖、恒定地平线功能。

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二、电脑福利专区

5、联想小新 Pro14

眼下特殊时期，很多人需要在家里办公、上网课，一款好的笔记本是刚需，这里小编也为大家推荐两款出色的笔记本产品，首先是联想小新 Pro14，R5-5600H 版官网价 4999 元起，拼多多春日必买活动期间只需要 443 元，券后到手只需要 4555 元起。

具体来看这款笔记本，它搭载 AMD R7 5800H 处理器，8 核 16 线程配置，基频 3.2GHz，睿频 4.4GHz，核显频率也能达到 1800MHz。同时这款笔记本还有 14 英寸 2880×1800 分辨率屏幕加持，90Hz 刷新率，400nit 高亮度，显示效果惊艳。

联想小新 Pro14 还拥有出众的外观颜值，它采用复杂工艺打造的简约金属机身，CNC 精修外型，表面喷砂工艺，厚度为 14.6mm，重量则只有 1.4kg。无论居家还是移动办公，都很适合。

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6、宏碁暗影骑士・擎

接下来是一款游戏本，来自宏碁的暗影骑士・擎，小编推荐的这款为 i5-11400H / 3060 款，官网价 7199 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 5598 元起，降价幅度达到 1601 元，足够吸引人。

关于这款游戏本，它搭载英特尔 i5-11400H 处理器，6 核 12 线程，最大睿频 4.5GHz，同时还配备 RTX 3060 显卡，拥有全新 RT Core、Tensor Core 以及 SM 多单元流处理器加持，足以应对主流大型游戏。

屏幕方面暗影骑士・擎采用一块 15.6 英寸 2.5K 分辨率的屏幕，刷新率达到 165Hz，最高亮度 300nit，屏幕素质对于游戏本来说堪称优秀。

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当然，如果你想要购买其他电脑产品，也可以点击下方链接，前往春日必买节活动电脑专场，专场中有更丰富的电脑产品可供大家挑选。

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三、家电与配件福利专区

7、海尔风冷无霜变频家用冰箱

夏天要到了，很多人喜欢批发冷饮雪糕屯在家里，这时候大容量的冰箱就不可或缺了，这里小编为大家推荐这款海尔风冷无霜变频家用冰箱（BCD-475WGHSS9DDY），官网价 2699 元起，百亿补贴春日必买活动期间只需要 2399 元起，值得入手。

再看这款冰箱，它采用颜值颇高的银河灰面板，面板表面添加特殊粉丝结构使其兼顾耐用，同时质感自然，冰箱门可以 90° 悬停，自在开合不受墙角限制。同时，这款冰箱支持均匀制冷，让食材新鲜不结霜，无需手动除霜，更配备 DEO 净味装置，可吸附分解异味分子，让食物新鲜不易串味。

大家点击下方链接即可购买这款海尔风冷无霜变频家用冰箱，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购。

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8、美的空气炸锅机 5L

如今年轻消费者越来越关心健康饮食，减少油量的摄入，空气炸锅成为新的热门家电。小编这里也推荐一款美的空气炸锅 5L 款，官网价 509 元起，百亿补贴春日必买活动价只需要 349 元起，正是入手的好时机。

这款美的空气炸锅拥有 5L 大容量，支持无油健康炸，低油脂更健康。同时，这款炸锅还支持双旋钮控时控温，轻松解锁更多料理花样，另外它还支持 360° 热循环，全方面均匀受热，无需滚油炸出美食。周末家庭聚餐朋友聚会，用这款美的空气炸锅，聊着天，美味的食物就做好了，幸福感满满。

点击下方链接，即可入手这款美的空气炸锅，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购。

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9、索尼 WH-1000XM4 主动降噪头戴式耳机

下面还有一款来自索尼的 WH-1000XM4 真无线降噪豆 4 蓝牙耳机，这款耳机官网价 1390 元起，拼多多百亿补贴春日必买活动期间只需要 1169 元起，值得考虑。

这款 WF-1000XM4 耳机采用新升级的 HD 降噪处理器 QN1 和多麦克风系统，主动大幅减少交通噪声，以及中高频段的交谈声。同时 WH-1000XM4 还采用了高性能蓝牙芯片，可根据音乐、噪声信号以及驱动单元和耳朵之间的声学特征，以每秒 700 频次对噪声进行实时消除。

在功能上，WH-1000XM4 支持智能免摘对话，开启交谈时，耳机会自动暂停音乐并滤入环境声。感兴趣的朋友可点击下方链接购买，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购。

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四、日用百货与美食专区

10、白象汤好喝方便面

最近疫情反复，很多人需要宅在家里一段时间了，这期间囤货是不可缺少的，比如食品之类的。IT之家也为大家推荐一款美味食品，就是白象汤好喝系列方便面，市场价 44.9 元起，拼多多春日必买活动期间只需要 39.8 元，相当实惠。

白象汤好喝系列方便面是最近的国货网红食品，这个系列背后，是白象在方便面选材、工艺和调味方面 20 年积累而成，共有六种口味，分别是辣牛肉汤面、招牌猪骨汤面、老母鸡汤面、日式豚骨汤面、羊肉汤面和酸酸辣辣豚骨面，一箱 9 袋装，想要的朋友可点击下方链接进行购买，如页面售罄，可前往百亿补贴会场搜索选购。

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除了这款白象汤好喝方便面，还有更多好价：蒙牛牛奶 40 盒 82.5 元、福临门调和油 118 元、领食鲜生 M9 牛排 149 元... 超多美食等你来选！

11、海氏海诺医用灭菌外科一次性口罩

疫情期间，在家里囤一些口罩不是坏事，最后小编也为大家推荐一款海氏海诺的一次性医用外科口罩，市场价 33.9 元起，拼多多春日必买活动期间只需要 29.9 元起。

这款海氏海诺的一次性医用外科口罩为 50 只独立装，符合 GB2626-2019 标准。口罩经过环氧乙烷灭菌，拥有三层防护，细菌过滤效率大于等于 95%，且有静电吸附的能力，有效阻挡病原体、微生物、体液和颗粒物等。

此外，口罩耳带处还经过超声波点焊处理，牢固防脱，3 倍高效弹力，久戴不勒耳。同时这款口罩还采用独立包装设计，方便使用、携带。

大家点击下方链接，即可前往大健康专场购买这款口罩。如页面售罄，大家可前往百亿补贴会场搜索选购。

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五、结语

上面就是这次拼多多百亿补贴春日必买活动中，小编觉得比较值得入手的产品。当然，在活动主会场，还有海量优惠福利在等待大家，点击下方链接，即可进入活动主会场，发掘更多惊喜。

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同时还要再提醒大家，本次活动，大家除了可以在主会场挑选自己喜爱的宝贝，还有分期免息和以旧换新会场，更多福利在等大家，不想错过的同学，赶紧挥舞手指，买起来吧。