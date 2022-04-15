苹果 Apple Watch 探索冒险版曝光：适合极限运动，坚固外壳设计，ATM 防水等级

IT之家 4 月 15 日消息，彭博社去年报道称，苹果正在为其可穿戴设备寻找一个新市场，并正在考虑推出一款极限运动型 Apple Watch。据 9to5 Mac 报道，苹果公司的一项新的防水专利申请为这一想法提供了支持。

专利中描述的技术将使 Apple Watch 有可能从用于日常生活的 IPxx 等级发展到用于水上运动的更严格的 ATM 等级……

背景

彭博社去年发表了几份报告，第一次是在 3 月份描述了一个坚固模型。

苹果正在考虑扩大其 Apple Watch 型号的阵容，推出一款专注于运动员、极限登山者和徒步旅行者的新型号。据彭博社报道，这款手表的外壳将采用坚固的设计，具有抗冲击性和保护性外观，类似于卡西欧 G-Shock 手表。

第二个重点关注 Apple Watch Series 7 的预期设计和技术改进，但也参考了预计今年推出的单独型号。

这款极限运动模型被苹果内部的一些人描述为“探索者”或“冒险”版本，更有可能在 2022 年推出。这种新模型将帮助苹果与 Garmin 和 Casio 等厂商提供的防护产品竞争。

极限运动 Apple Watch 型号：相关专利

提供运动级防水功能的“冒险”模型是有意义的，下面是当前公布的专利申请所引用的内容。

“可穿戴设备需要能够承受越来越严格的可靠性要求，例如灰尘、沙子或其他碎片的暴露。凝胶填充传感器已被用于满足这些要求，但由于定向敏感性和凝胶表面中的水引起的毛细管压力误差，容易受到压力误差的影响。通过使用膨体聚四氟乙烯 (ePTFE) 膜或网以提供环境稳健性来消除凝胶是可能的，但膜和 / 或网容易发生水阻塞 […] 本说明总体上涉及传感器技术，并且更具体地但不排他地涉及具有膨胀聚四氟乙烯 (ePTFE) 膜结构的独立水检测器。”

该专利描述的是一种更有效的方法来检测进水，并采取措施保护智能手表。正如 Patently Apple 所暗示的那样，这可能意味着苹果公司的目标是在大气或 ATM 中测量以运动为重点的防水等级。

尽管即使对于运动用途，这些额定值听起来也很极端，但现实情况是，即使在相对较浅的水中，快速运动（例如从相当高的高度潜水）也会导致高压额定值。

5 ATM（50 米防水）：泳池潜水

10 ATM（100 米防水）：冲浪、浮潜、漂流和其他水上活动

20 ATM（200 米防水）：运动水肺潜水

* 5 ATM 防水表明该手表的防水等级为 5 ATM，即 5 个大气压的防水。