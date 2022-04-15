李杰：一加 Ace 重 186g 厚 8.2mm，采用高刷柔性 OLED 直屏，少见的直角边设计性能手机

IT之家 4 月 15 日消息，一加 Ace 新品线上发布会将在 4 月 21 日的 19:00 举行，目前该机的两款配色外观已经亮相，采用直角边框设计。

今日下午，一加中国区总裁李杰发布长文，透露了一加 Ace 在产品设计时的一些考量。

李杰表示，一加 Ace 采用了直线的设计语言，直角边搭配硬朗的直线条使得一加 Ace 整体更有「力量感」和「速度感」，在接触手掌的部位上做了微妙的边弧过渡处理，在过渡的地方做了非常巧妙的 2.5D 台阶处理，兼顾手感。

体现「速度感」的设计还有一加 Ace 背后“电光瀑布”的设计，这些线条像是瀑布一样，从摄像头部位倾泄而下，干净利落，显得速度感十足。

此外，一加 Ace 在散热、充电、电池都没有妥协下，做到了 186g、8.2mm。采用了成本更高的高刷柔性 OLED 屏做成直屏；为了减轻机身重量，我们对电池形状做了重新设计和定制，让它“更扁”。

李杰还称，一加 Ace 是目前市面上主打性能的手机里唯一一款选择直角边设计的产品。

IT之家了解到，一加 Ace 将搭载天玑 8100 处理器，另据爆料，该机是首款联发科天玑 8100 定制化开放平台，游戏比另外两款 8100 调试的更细致，AI 和影像也比公版 8100 更强。

此前 @数码闲聊站曾爆料一加 Ace 将会支持 150W 超级闪充，成为一加史上充电速度最快的手机。据悉，一加 Ace 搭载的 150W 超级闪充是“长寿版”，电池寿命提升至行业标准的两倍，不仅充得快，寿命也更持久。