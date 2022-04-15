联想推出拯救者 G27c 曲面显示器，采用华星光电独创 HVA 技术

IT之家 4 月 15 日消息，联想方面今日官宣了一款新的拯救者 G 系列 G27c 曲面显示器，采用华星光电全新 VA 面板，也就是华星独创的 HVA 技术方案，宣称可带来更快的刷新率，更快的响应速度和更棒的视觉体验。

目前这款显示器还没有上架，在售的只有去年的一款 G27c-10，后者为 27 英寸曲面屏，1500R 曲率，165Hz 刷新率，1099 元，预计新一代产品会涨价。

众所周知，目前业界主流 LCD 液晶面板分为几大主流方案，例如大家常说的 TN、VA 和 IPS，各有优缺和他们适合的产品，这里就不再赘述了。

IT之家了解到，HVA 全称 High-QualityVertical Alignment：高质量垂直配向技术。但官方也表示“H”取自华星的首字母。

据称，TCL 华星早在十年前就布局 PSVA 技术，后来通过自主创新研发出 HVA 技术，还提出自有专利 T+/VAC 技术，有效提升用户视觉体验。简单来说，这是一种聚合物安定化的 VA 技术，

这个技术的原理听起来很简单，它是在普通 VA 液晶里掺入一些单体，这些单体对 UV 光敏感，照 UV 光之后会沉积到液晶盒的上下两侧，把液晶锚定住就可以了。