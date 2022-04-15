北京：近 85% 共享单车活跃用户承诺文明骑行，此前 319 人被纳入限制骑行名单

IT之家 4 月 15 日消息，据北京市交通委员会消息，日前，北京市自行车电动车行业协会（以下简称“自行车协会”）会同美团、哈啰、滴滴青桔三家共享单车运营企业在左安门西街联合开展“文明骑行 有序停放”宣传动员，解读《北京区域互联网租赁自行车行业规范用户停放行为联合限制性公约（试行）》（以下简称“《公约》”），引导用户形成“禁停区不停车、入栏管理区停车入栏、其它区域有序停放”的良好习惯，提升共享单车出行“绿色、低碳、环保、便捷”的服务品质。

据统计，截至 4 月 11 日，三家企业的活跃用户中，已有超过 85% 的用户同意并签署了《公约》，承诺在骑行中文明骑行、有序停放。

1 月 26 日，由北京市自行车电动车行业协会牵头，会同美团、哈啰、滴滴青桔三家共享单车运营企业，四方共同签署了《公约》，对存在多次违规停放共享单车等不文明行为的用户实施联合限制措施。

4 月 6 日-12 日，市自行车协会会同三家共享单车企业对首批 319 人被纳入“北京区域违规停放联合限制骑行名单”的用户信息（做隐私处理的手机号码）进行公示，并对用户进行弹窗提示，市民可在企业客户端（App）、微信小程序进行查询。按照《公约》规定，2 月为试运行月，自行车协会和运营企业将对违规用户名单进行公示提醒，但暂不限制其使用。

IT之家了解到，《公约》中明确：

对一个自然月内被纳入联合限制措施对象的用户，自公示之日下个月 1 日起 7 个自然日内不得使用所有品牌的共享单车；

对连续三个月被纳入联合限制措施对象的用户，自公示之日下个月 1 日起 15 个自然日内不得使用所有品牌的共享单车；

对连续六个月被纳入联合限制措施对象的用户，自公示之日下个月 1 日起 30 个自然日内不得使用所有品牌的共享单车。

对已购买次卡、周卡、月卡等骑行卡的用户，骑行卡有效期将相应延长，延长时长为该用户纳入联合限制措施名单的时长。

下一步，自行车协会和共享单车运营企业将加大对核心区 16 个禁停区、非高峰（高峰期为：7 时-9 时，17 时-19 时）时段将共享单车停放在入栏管理区电子围栏以外区域的违规行为的提示、管控力度，通过 App 弹窗、短信等方式，提示用户规范停放。