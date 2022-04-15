机智号火星直升机第 25 次飞行创距离和速度纪录，累计飞行近 6000 米

IT之家 4 月 15 日消息，NASA 机智号火星直升机完成第 25 次火星飞行，累计飞行 5824 米，总飞行时间约 46.5 分钟。单次飞行距离和地面速度再创纪录。

NASA 喷气推进实验室 4 月 13 日宣布，机智号第 25 次火星飞行以 5.5 米 / 秒的速度飞行 704 米，飞行时间 161.3 秒，打破距离和地面速度纪录。根据 NASA 的记录，此前单次最长飞行 625 米，地面速度最高 5 米 / 秒。

IT之家了解到，机智号是第一架被送往另一个星球的无人机，于 2021 年 2 月搭载“毅力”号火星车成功降落在火星表面，仅重 1.8 千克，造价却高达 8500 万美元。它原本只计划在 30 个火星日 (31 个地球日) 里尝试测试飞行 5 次，由于表现良好，NASA 延长了它的任务到今年 9 月，让机智号作为侦察地形的探测器，为 NASA 毅力号火星车探路。NASA 曾表示，地球上一架直升机的螺个旋桨叶片平均每分钟旋转 400-500 转。而机智号的叶片以每分钟 2500 转的速度旋转。

NASA 喷气推进实验室行星科学部主任博比・布劳恩认为，如果人类能够在大气稀薄的火星上依托空中飞行方式进行科学考察，当然可以在太阳系的许多其他星球上，如土卫六或金星上进行考察，动力飞行在太空探索的未来是真实而强大的。