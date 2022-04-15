蓝宝石推出 AMD Radeon RX 6400 PULSE 显卡，53W 的半高刀卡

IT之家 4 月 15 日消息，VideoCardz 此前爆料称，AMD 原本计划面向 OEM 的 RX 6400 显卡将向 DIY 市场推出。而且之前肥猫家也上架了首款 RX 6400 卡。根据外媒信息，RX 6400 定于 4 月 20 日推出，但性能有限。

现在外媒还曝光了 Sapphire Pulse RX 6400 显卡，这也是最早泄露的显卡之一。

这款显卡采用单槽、单风扇设计，可选半高支架并提供两个显示输出接口：HDMI 2.1 和 DisplayPort 1.4，具有 768 个流处理器和 12 个 Ray 加速器，配备 4 GB GDDR6 显存，采用 64bit 接口，带宽 16 Gbps，支持 H264 / H265 解码，功率约 53W。

据悉，这款显卡与几个月前发布的 PRO W6400 几乎相同，而且我们甚至还可以看到 PCIe 接口上的所有 16 个焊盘都在，但它们并未直接物理连接到 Navi 24 GPU。按规格，该卡仍应为 PCIe Gen4 x4。

IT之家了解到，AMD RX 6400 并非一款全新的显卡，它事实上已经在 1 月份就面向 OEM 市场发布，但 AMD 现在决定将其推广到 DIY 市场，定价尚未确定。