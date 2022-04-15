玩家福音，消息称 Android 13 能显著减少游戏加载时间

IT之家 4 月 15 日消息，在 Android 12 系统中，谷歌为移动游戏玩家和开发者推出了一些新功能，将 Android 游戏体验提升到新的水平，例如新的游戏模式 API 允许开发者根据用户选择的性能配置文件优化他们的游戏，以获得最佳性能或更好的电池续航。现在有消息称 Android 13 正在继续推动改善移动游戏，将增加一些新功能。

据 Esper 报道，Android 13 在 GameManager API 中增加了一个名为 setGameState 的新功能，允许游戏向系统传达其当前状态。这使游戏能够传递其顶层状态，并表明它是否可以被中断。此外，游戏还可以使用 setGameState 来告诉系统游戏是否正在加载资产 / 资源 / 编译等。然后系统可以向电源 HAL 发送一个加载时间提示，以激活新的 GAME_LOADING 模式并提高 CPU 性能。不过，当 GAME_LOADING 模式被激活时，将由 OEM 厂商指定他们想要执行的 CPU 性能调整。

IT之家了解到，从理论上讲，这意味着游戏的加载速度可以更快。许多 Android OEM 已经实施了各种优化，例如分配更多的 CPU 和 GPU 资源，来改善游戏加载。

Esper 报道称，谷歌正在考虑在供应商测试套件（VTS）中增加一项测试，以强制要求所有使用 Android 13 及以后版本的设备采用 GAME_LOADING 模式。然而，目前还不清楚这一要求是否已经最终确定。