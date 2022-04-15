分析师：苹果 iPhone 14 Pro 屏幕由三星独供，其他 3 款机型都有 2~3 家供应商

IT之家 4 月 15 日消息，众所周知，苹果 iPhone 自从采用 OLED 屏幕之后，几乎一直采用三星显示和 LG 显示的屏幕面板，直到近年才引入京东方作为单一机型的供应商。

当然，三星显示的最新屏幕也是业界公认的优秀，所以苹果大量采用三星屏幕并不奇怪。不过之前有消息称，京东方将在 2022 年为苹果供应 6.1 英寸面板，还是用于 iPhone 14 一款机型，大约有 5000 万块左右的供应量，占总量 20%-25%。

除了 iPhone 14 之外，其他几款 iPhone 14 系列的机型将会采用哪家作为屏幕供应商呢？屏幕分析机构 DSCC 创始人 @Ross Young 在推特表示，四款 iPhone 14 系列机型中其实只有苹果 iPhone 14 Pro 采用了单一来源的屏幕（三星显示），其他三款机型都是多元化供应商。

他表示，由于 LG 显示尚未量产 LTPO 智能手机面板，并且 LTPO 产量比三星显示要少，因此苹果决定将 LG 显示的 LTPO 面板用在钢刃上，因此他们选择了更大更贵的 Pro Max。

从之前的爆料来看，非 Pro 版的 iPhone 14 机型将继续采用刘海设计，而苹果则在更贵的 iPhone Pro 系列上采用更具辨识度的打孔屏设计。据报道，今年将不会有“iPhone 14 mini”，也就是说非 Pro 和 Pro 系列都是一款 6.1 英寸和一款 6.7 英寸的机型，预计为 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

此前 The Elec 发布供应链报告显示，苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 两款高端机型将采用由三星和 LG 提供的打孔式 LTPO OLED 显示面板，现在来看前者是三星独供，后者是三星显示和 LG 显示共同供应。此外，既然有消息称京东方获得了 iPhone 14 的屏幕订单，那么这款机型也就是 3 家供应商的那款机型，而 iPhone 14 Max 预计依然是三星显示和 LG 显示共享订单。