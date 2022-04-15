百度智能云特惠：1 核 1G 云服务器 7 元 1 个月，.com 域名企业新用户注册 1 元 / 首年

IT之家 4 月 15 日消息，近期，百度智能云开启了开发者赋能计划活动，为企业和开发者带来了基础云产品及服务优惠。

开发者直降活动方面，企业个人同享。百度智能云新用户可以 1 个月 7 元的价格秒杀 1 核 1G 云服务器，后者适用于博客、学习、测试等基础业务需求。同时，2 核 2G、2 核 4G、2 核 8G 多种配置的云服务器，全部 0.8 折。

此外，产品首购新用户可以 1 元 / 首年的价格购买 .top 或.xyz 域名。云数据库 MySQL、BOS-标准存储包、智能门户 AIPage 基础版、BaiduTrust 网站证书、云虚拟主机等也均支持产品首购特惠。

开发者优惠入口，企业个人同享优惠：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A661J6Rm 在浏览器中打开）

值得一提的是，企业用户还可享高规格优惠。其中，企业新用户可以 1 元 / 首年的价格注册.com 域名。

产品首购方面，企业用户可享有云服务器、云数据库 MySQL、Elasticsearch、智能门户 AIPage 商业版、域名注册、BaiduTrust 网站证书、主机安全 HOSTEYE 等产品特惠。

企业用户专享特惠入口：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A661J6Ru 在浏览器中打开）

此外，本次活动也针对老用户续费方面有优惠政策，老客户续费 4 核以下指定机型云服务器，享最低 3.7 折优惠，每用户限量 2 台（次）。

老用户续费特惠入口：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A661J6R3 在浏览器中打开）