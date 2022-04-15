微博宣布持续开展不友善言论专项治理，重点整治网络暴力行为

IT之家 4 月 15 日消息，今日晚间，微博发布公告称，为保障健康清朗的社区讨论氛围，微博社区持续开展不友善言论治理专项，重点整治网络暴力行为，主要包括以下六个方面：

侮辱谩骂：发布攻击、诅咒类言论，使用脏话贬损他人。

侵犯隐私：曝光他人隐私，如姓名、住址、联系方式、照片等信息，公开号召、引导其他用户进行非理性人肉搜索。

造谣诽谤：对未经证实的网络事件发布主观揣度的负面信息；故意捏造虚假事实，侵犯他人名誉。

贬低羞辱：通过恶意截图、节选文字进行报复泄愤、混淆视听，或对他人进行标签化定义。

道德绑架：将个人意志强加给他人，戴“有色眼镜”对他人进行不客观、不理性的评价，刻意引发地域、性别、贫富对立等情况。

冒犯骚扰：在特殊场景下，虽未使用侮辱攻击性词汇，但发布阴阳怪气、恶意调侃等内容，对他人造成冒犯与骚扰。

IT之家了解到，公告显示，2022 年 1 月至 3 月，微博对冬奥期间攻击运动员表现、两会期间借提案议案发布攻击言论、疫情期间泄露他人隐私等多起事件进行治理，共排查清理违规内容 33 万余条，处置账号 1.5 万余个。

微博表示，3 月 23 日，微博上线评论区“友善评论，文明发言”引导提醒，并对近期评论被多次删除或投诉的用户进行弹窗提醒。4 月 14 日，微博“一键防护”功能面向全站用户全量开放，微博用户在遭受言论攻击时可主动开启，在测试阶段已有 6 万余名网友体验相关功能。