45-50 万元，理想 L9 通过工信部申报： CLTC 续航 1200km，比理想 One 更省油

IT之家 4 月 15 日消息，今日，工信部公布了最新的一批汽车申报名单。IT 之前已经报道了 AITO 第二款车型（可能命名为问界 M7 的中大型 SUV），现在还有理想即将发布的理想 L9 也出现在了申报公示名单中。

理想 L9 也是插电式混合动力多用途乘用车，6 座设计，长 5218mm 宽 1998mm 高 1800mm，轴距 3105mm，总质量 3120kg，整备质量 2520kg，最高车速 180km / h，轮胎规格 255/50R20,265/45R21。

据介绍，这款车发动机最大净功率为 110kW，采用宁德时代三元锂电池（42.6 kWh），发动机为四川理想新晨科技有限公司制造的 L2E15M，功率 113kW，排量 1496ml，可选装电动伸缩踏板，WLTC 纯电续航 175 km；最低电荷油耗 7.8 L / 100 km（理想 ONE 为 8.6 L / 100 km）。

IT之家了解到，理想 L9 的价格区间为 45-50 万元，拥有 1200 公里的 CLTC 续航里程，电池 200 公里 + 汽油 1000 公里；配备隐藏门把手，还有 5G 车机、AR HUD、方向盘小屏幕、可容纳两个奶瓶的冰（暖）箱等等。

据介绍，理想 L9 标配旗舰级智能驾驶系统 —— 理想 AD Max，采用全栈自研的感知、决策、规划和控制软件。其中，AEB 自动紧急制动功能针对中国路况进行了优化，增强了对横穿行人和两轮车的识别，可降低交通事故发生率，通过全栈自研能力还可以实现快速迭代。

理想 L9 采用高性能摄像头作为主要感知来源，硬件包括 6 颗 800 万像素摄像头和 5 颗 200 万像素摄像头，实现对车身周围及远距离的 360° 全方位感知。其中，正前方的两颗 800 万像素摄像头组合，可实现对 120° 广角范围及最远 550 米内车辆、行人及锥桶等物体的识别。

前向的车规级激光雷达配备 128 个激光器，全局分辨率为 1200×128，点云数量达到 153 万 / 秒。理想 L9 的智能驾驶算力平台包含两颗英伟达 Orin-X 处理器，总算力达到 508Tops。

智能驾驶交互系统方面，在智能驾驶启动的状态下，安全驾驶交互屏和 HUD 将提供最重要的环境和警示信息。

在车内，理想 L9 采用了全新电容式感应方向盘、疲劳和注意力提醒系统，可确保驾驶员正确使用智能驾驶功能。主驾的电动预紧安全带，可在必要时提供更直接的触感反馈。在车外，理想 L9 配备了 5 颗智能驾驶辅助灯，用于向车外的行人和车辆指示智能驾驶工作状态。

离车后，理想 L9 使用的车内 3D ToF 传感器可实时感知座舱内环境，车外摄像头可实时监测车辆周边环境，提供覆盖车内外的哨兵模式。

车身安全保护方面，理想 L9 高强度钢和热成型钢的使用比例超过 80%。前方配备双铝合金防撞梁，在碰撞发生时可将正面冲击力有效分解。理想 L9 的电池组则采用侧防护梁和铝合金外壳组成的双重防护设计。

理想 L9 的中控屏、副驾娱乐屏和后舱娱乐屏，均可通过 Type-C 接口实现任天堂 Switch 一根线的直连投屏。

理想汽车指出，Type-C 接口在让游戏机连接更方便的同时，可提供 60W 的充电功率，全部通过一根线搞定。配合任天堂 Switch 为家庭用户设计的 3A 大作，可以支持四个人一起游戏。

理想 L9 还在车内配备了 220V 电源，搭配 HDMI-Type-C 的转接线。据理想汽车介绍，目前，采用 Type-C 接口的部分手机、Pad、笔记本电脑，也已实现高清投屏 + 充电一线搞定，未来理想 L9 还将适配更多设备。