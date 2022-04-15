消息称斯巴鲁因传感器故障暂停部分车型发货

据路透社报道，斯巴鲁一名发言人表示，该公司发现其 Forester、Outback 和 Levorg 车型使用的 CB18 发动机中的传感器存在问题，传感器故障导致发动机无法启动，仪表板上的警告标志闪烁。使用该发动机的车型将在适当时候停止生产，但并未透露更多细节。

这位发言人称，自 2020 年 10 月以来，在日本已经销售了大约 5.4 万辆搭载这种发动机的汽车，公司尚未决定是否召回这些汽车。公司将继续生产和运输不使用 CB18 发动机的车型。