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微软 Win11 Dev / Beta 预览版 22598.100 (KB5014100) 累积更新发布

2022/4/16 6:59:07 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 微软去哦怕 的线索投递！

IT之家 4 月 16 日消息，微软 Win11 Dev / Beta 预览版 Build 22598 于 4 月 14 日发布后，微软于今日面向 Build 22598 推送了 22598.100 (KB5014100) 累积更新。

IT之家了解到，此次更新不包含任何新内容，旨在测试 Dev 和 Beta 渠道中构建的服务管道

微软在 4 月 14 日推送的 Win11 Dev / Beta 预览版 Build 22598 中带来了多项改进，改变了 Windows 11 默认背景，Windows Spotlight 显示了一个美丽的背景，有上下文菜单，可以喜欢或者不喜欢背景，还可以切换到不同的背景。

该版本还推出了 Windows 11 Media Player 媒体播放器的新更新（版本 11.2203.30.0），

在浏览收藏时，用户现在可以在艺术家页面的两个不同视图之间进行切换。一个视图在网格中显示所有专辑；另一个视图显示所有歌曲，按专辑分组。微软还为专辑、艺术家、视频和播放列表添加了快速操作，当用户将鼠标悬停在它们上面时，可以快速选择和播放。

如果用户在播放的屏幕上点击右键，现在还有一个方便的上下文菜单可用。从这里可以打开新的文件，而不需要导航到另一个页面。用户还可以快速访问当前歌曲的专辑页面和艺术家页面。微软还增加了新的“视频增强”功能，允许调整视频的亮度和对比度。

此外，Win11 Dev / Beta 预览版 Build 22598 还进行了一系列修复。

微软 Win11 预览版 22598 修复内容和已知问题大全

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