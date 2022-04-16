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消息称苹果 iPhone 15 Pro 将采用 LG Innotek 和 Jahwa 的潜望式长焦镜头

2022/4/16 7:52:23 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 16 日消息，此前据 TheLec 报道称，韩国公司 Jahwa Electronics 宣布将投资 1910 亿韩元（约 9.91 亿元人民币）建设一座生产新型 OIS 光学稳定器器件的工厂。苹果去年上半年恰好造访了 Jahwa Electronics 等韩企，业界称苹果是为了寻求一个潜望式镜头供应商。

TheElec 最新报道称，Jahwa 将向 LG Innotek 提供在这些新设施中制造的 OIS 光学稳定器器件，将取代之前的供应商 Aps Alpine 和 Mizumi。

接近此事的消息人士称，Jahwa 的 OIS 专利在创造可折叠变焦技术方面表现出色。这项技术可使潜望镜头相机系统使用棱镜折叠进入图像传感器的光线，能够制造更小的相机模块，从而增加 iPhone 的光学变焦范围。

TheElec 还表示，Jahwa 正在与三星和三星电机合作开发滚珠导轨执行器。“滚珠移动镜筒与苹果目前使用弹簧的方法不同。”滚珠引导方式比弹簧方式控制更精确，且有助于支持更高分辨率和更多镜头的更大图像传感器。

IT之家了解到，自 2019 年以来，苹果一直在与韩国公司会面，以开发其相机模块。苹果分析师郭明錤以及 Jeff Pu 此前曾表示，苹果 2023 年 iPhone 15 Pro 系列将配备潜望式摄像头，而且苹果早已为其潜望式摄像系统申请了专利。

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关键词：iPhone 潜望

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