消息称马斯克正考虑为收购推特引入合作伙伴

4 月 16 日消息，当地时间周四特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，将以 430 亿美元的价格收购个人社交媒体平台 Twitter。消息人士称，马斯克正在考虑为收购 Twitter 引入合作伙伴，目前正在与可能合作收购 Twitter 的投资者商讨此事。

消息人士称，一项有合作伙伴参与其中的新收购计划可能在几天内宣布。消息人士还表示，其中一种可能性是马斯克会与私募股权公司银湖合作。2018 年马斯克考虑将特斯拉私有化时曾与银湖进行过合作。

消息人士称，银湖联合首席执行官埃贡・德班 (Egon Durban) 是 Twitter 董事会成员，在 2018 年马斯克试图将特斯拉私有化时，曾与马斯克打过交道，主要负责马斯克的相关交易团队。银湖拒绝置评。

目前尚不清楚马斯克是否会就收购 Twitter 提出更高的新报价，也不清楚是否真的有合作伙伴与马斯克一起进行交易。马斯克的发言人拒绝置评。

本周五 Twitter 采取了一项所谓的“毒丸”计划，想要通过此举阻止马斯克收购 15% 以上的公司股份。

但这种计划可能无法阻止其他实体或个人买入最多 15% 的 Twitter 股份。这些股权所有者也可以选择与马斯克进行合作，强制要求收购 Twitter，调整公司管理层或推动公司进行其他方面的改革。

尽管 Twitter 在一份声明中宣布了相应消息，但尚未向美国证券交易委员（SEC）提交代表股东权利的这一计划。据悉，Twitter 将在提交给 SEC 的文件中详细说明这一计划的细节信息，来明确公司是否会阻止目标相似的投资者联手购买 15% 以上的公司股份。

“这还没有结束，”一位知情人士说。

马斯克此前曾宣布，他持有 9.1% 的 Twitter 股份。周四，他提出以每股 54.20 美元的价格收购 Twitter。市场上不少人怀疑马斯克目前提出的“要么接受，要么放弃”的提议能否成功。就连马斯克自己公开发言时也表示，“我不确定我能否真的收购它。”当地时间周五 Twitter 股价收于每股 45.08 美元，下跌 1.68%，低于马斯克的报价。

在提交给美国监管机构的一份正式文件中，马斯克表示，他是“释放”公司“非凡潜力”的合适人选，如果出价没有被接受，“我将需要重新考虑作为股东的立场”。

马斯克还表示，如果 Twitter 董事会选择拒绝收购要约，那么“拒绝将收购要约提交股东投票完全站不住脚”。

Twitter 主要股东之一、沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德・本・塔拉尔 (Alwaleed bin Talal) 不看好这一收购要约。他发推文称：“考虑到 Twitter 的增长前景，我不认为马斯克提出的报价接近 Twitter 的内在价值。”

这一报价对 Twitter 股票的估值远低于去年夏天每股超 70 美元的水平。

Twitter 负责欧洲、中东和非洲事务的前副总裁布鲁斯・戴斯利 (Bruce Daisley) 表示，马斯克“在某种程度上似乎是在玩弄公司”。

他说，“据我所知，马斯克提出的最新报价，似乎并不是严肃报价。但事实证明，这对一家企业来说非常具有破坏性。”戴斯利补充说，Twitter 可能会从私有化和脱离股东中受益：“作为一家上市公司，从某种程度上讲，像谷歌和 Facebook 等公司那样不断受到审查，这对 Twitter 来说绝对是一个挑战，因此私有制可能是正确的解决方案。”

与此同时，除了对马斯克说不之外，Twitter 可能还有其他选择。

周五有报道援引熟悉消息人士的话称，私募股权公司 Thoma Bravo 对 Twitter 表示，正在研究对公司提出竞争性收购的可能性。此前，有报道称 Thoma Bravo 正在考虑收购 Twitter。