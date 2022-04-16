神舟十三号航天员成功返回地球，任务圆满成功！183 天后的凯旋，欢迎回家！

更新：航天员叶光富也顺利出舱，神舟十三号三名航天员出舱完毕，将搭乘医监医保车进行后续检查和休养。

王亚平也已顺利出舱。

翟志刚已顺利出舱，由于气温较低，地面工作人员给他套上了一层保暖装置。

中国载人航天办公室宣布，北京时间 2022 年 4 月 16 日 09 时 56 分，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员翟志刚、王亚平、叶光富身体状态良好，神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。

IT之家 4 月 16 日消息，神舟十三号航天员乘组在空间站组合体工作生活了 183 天后，今日上午返回舱成功着陆。

目前工作人员正在检查航天员的身体状况，检查正常，稍后三名航天员将出舱，三名航天员报告感觉良好！

2021 年 10 月 16 日 0 时 23 分，搭载神舟十三号载人飞船的长征二号 F 遥十三运载火箭，在酒泉卫星发射中心按照预定时间精准点火发射，约 582 秒后，神舟十三号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富 3 名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

神舟十三号载人飞船将实现多个首次，即首次与三舱组合体自主快速径向交会对接，首次长期在轨停靠 6 个月，实现 4 个载人航天器形成组合体长期在轨飞行。