5736 元起，一加 10 Pro 新增支持美国 Verizon 运营商 5G 网络，包括 C 波段

IT之家 4 月 16 日消息,据 xda-developers 报道,一加 10 Pro 已经在美国发布,并且经过认证后,可以在运营商 Verizon 的 5G 网络上运行,这款手机最初无法访问 n77 频段,该频段适用于 3.3~4.2GHz 频谱。

一加官方确认,一加 10 Pro 已获得连接到 Verizon 5G 网络的认证,这包括访问 Verizon 的 C 波段 5G,该 C 波段 5G 于今年 1 月开始在美国推出并提供更高的速度(类似于 T-Mobile 的中频 5G)。对于居住在 Verizon C 波段 5G 覆盖区域的任何人来说,这都是个好消息,但并非所有计划都提供。Verizon 用户必须使用“5G Get More”、“5G Play More”或“5G Do More”套餐才能访问 C 波段 —— 最便宜的“5G Start”无线计划被排除在外。

唯一的缺点是一加 10 Pro 不支持 Verizon 的毫米波 5G,但这几乎不会有影响。OpenSignal 研究报告称,Verizon 客户使用手机的时间只有 0.5% 的时间连接到 mmWave 毫米波,因为 mmWave 是一种短程技术,而 Verizon 尚未将其推广到许多地方。考虑到毫米波塔附近的人很少,缺乏支持并没有什么影响。

一加 10 Pro 配备骁龙 8 Gen 1 芯片、8GB+128GB 存储、65W 快充(低于中国版的 80W 充电)、三后置摄像头、 120Hz 屏幕和 5000mAh 电池,售价 899 美元(约 5735.62 元人民币)起。