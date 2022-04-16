台积电发出产能紧张预警，芯片短缺行情仍将持续

4 月 16 日，华尔街日报报道称，台积电表示，全球芯片短缺可能会持续下去，其制造的所有类型芯片的产能都将紧张。

台积电 CEO 魏哲家曾在周四的季度财报电话会议上表示，最近部分重大事件扰乱了全球供应链之后，预计制造商将比平常更多地囤积芯片和其他组件。

俄乌冲突以及新冠疫情爆发已导致全球重要半导体制造中心的上海受到管控，给全球供应链带来最新压力因素。

台积电表示，其供应商正在努力应对疫情造成的劳动力、组件和芯片困境，包括其芯片制造设备供应商。自今年年初以来，这些供应商在向台积电交付设备方面遇到了麻烦，魏哲家表示，今年的影响似乎有限，不过明年及以后的前景仍不明朗，台积电的生产能力“不足以支持我们的客户”。

台积电发出警告之际，预计今年的收入将从 2021 年再增长近 30%，并将苹果公司和 AMD 视为其最大的客户之一。

在高速处理数据和高性能计算领域，台积电的芯片用于中央处理单元、图形单元和自动驾驶汽车。该公司表示，这些行业可能成为台积电今年及以后主要营收贡献来源。

台积电表示，汽车制造商在芯片短缺一年多后，还在寻求更多获得汽车芯片的渠道。不过，智能手机和个人电脑等消费电子市场对芯片的增长需求正在减弱。