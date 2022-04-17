纽约市的苹果 Apple Store 工人开始成立工会

IT之家 4 月 17 日消息，在纽约市 Grand Central Apple Store 工作的苹果员工正在努力组建工会，工人们采取的措施可能会使其成为第一家加入工会的 Apple Store。

今年 2 月份，美国一些 Apple Store 员工对工资停滞不前的不满情绪浮出水面，许多 Apple Store 准备提交文件以建立工会。就纽约市的一家分店而言，该活动似乎取得了长足的进步。

据《华盛顿邮报》报道，“Fruit Stand Workers United”的组织者已开始在 Grand Central Apple Store 旗舰店收集签名。在 2 月 21 日投票决定加入工人联合会后，组织者现在正在向潜在的工会成员发放签名卡。

IT之家了解到，Workers United 此前曾协助另一项重大工会活动，该活动涉及一家跨国公司，以支持美国各地的星巴克员工。

如果收集到足够的选票来创建工会，这家商店将可能成为第一个加入工会的 Apple Store。而据匿名员工报告，至少有其他三个 Apple Store 正在努力建立自己的工会。

组织者运营的一个网站指出：“Grand Central 是一家非凡的商店，拥有独特的工作条件，因此有必要建立工会，以确保我们的团队能够应对持续的新冠疫情和消费价格通胀。”

苹果拒绝就是否支持或打击工会发表评论，但在一份声明中表示，“很幸运拥有令人难以置信的零售团队成员，我们非常重视他们为苹果带来的一切。我们很高兴提供非常强大的全职和兼职员工的薪酬和福利，包括医疗保健、学费报销、新的育儿假、带薪家庭假、年度股票赠款和许多其他福利。”