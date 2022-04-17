微软确认成立安卓体验部门，暗示大力整合 Win11 和安卓

IT之家 4 月 17 日消息，在一份新的工作清单中，微软已确认将其 Android 工作整合到一个名为“Android Microsoft 平台和体验”的部门中。此举可能允许 Windows 11 和 Android 之间的进一步集成。

据 Windows Latest 报道，本周早些时候，微软为其新部门“Android Microsoft 平台和体验”发布了几份工作清单，旨在将 App / 服务 Phone Link 或 Your Phone、SwiftKey、Microsoft Launcher 以及包括“Surface Duo 体验”在内的其他服务归于一个部门。

工作清单上指出：“Android Microsoft 平台和体验团队正在构建未来。我们是世界一流的平台、中间件、应用程序和服务组织，可在各种外形尺寸上为生活带来端到端的体验 —— 通过在他们使用的设备上与 Windows、M365 和 Azure 的强大连接为客户提供支持。”

目前尚不清楚微软究竟计划如何在提升 Android 体验，但预计未来几个月会对 Phone Link 和 Microsoft Launcher 等应用程序进行重大改进。

IT之家了解到，此前据 Windows Central 的一份报告，微软已经进行了重组，以便更好地为 Android 开发软件。

根据微软首席产品官 (CPO) Panos Panay（我们熟悉的 PP 哥）在一份备忘录中宣布的重组计划，Surface Duo OS、SwiftKey、Phone Link、Microsoft Launcher 和其他 Android 项目将成为新的 Android 微软平台和体验 (AMPX） 部门。

《发力安卓端！消息称微软内部重组，PP 哥大刀阔斧改革，成立全新安卓体验部门》