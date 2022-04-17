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华为 MateBook 14 非触屏版今日开售：2K 炫丽全面屏，售价 5399 元

2022/4/17 9:11:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 17 日消息，华为前些天推出了一款 MateBook 14 非触屏版，售价 5399 元，这款笔记本电脑将于今晚 20 点正式开售。

需要注意的是，这款新品并不是 2022 款，除了取消触摸屏这一特性外，MateBook 14 非触屏版本的其他配置是与 2021 款保持一致。

设计方面，华为 MateBook 14 非触屏版采用金属材质，通过精密的喷砂处理，能够带来不错的手感。笔记本整机重量约 1.49Kg，薄约 15.9mm，另外该笔记本还提供深空灰和皓月银两种配色。

核心配置上，华为 MateBook 14 非触屏版采用了一块 14 英寸的 2K 全面屏，拥有 3:2 屏幕比例、90% 的屏占比，支持 100% sRGB 广色域、无频闪 DC 调光、低蓝光莱茵护眼认证等。

IT之家了解到，华为 MateBook 14 非触屏版搭载英特尔 i5-1135G7 处理器，配有 16GB+512GB 存储组合。续航方面，该笔记本拥有 56Wh 容量电池，同时配有小巧的 65W 电源适配器。接口方面，提供 2 个 USB 3.2 Gen1、1 个 USB-C 以及 1 个 3.5mm 音频接口。

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关键词：MateBook华为笔记本

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