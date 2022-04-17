网游新规实施超半年：部分游戏依然无需实名认证，打开就能玩

IT之家 4 月 17 日消息，2021 年 8 月 30 日，国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》已经实施超半年。《通知》要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务；不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

据中新网报道，近日调查发现，部分游戏依然无需实名认证，打开即可玩耍，更没有时间限制。例如 iOS 端的《火柴人部落》《究极机甲战神》等游戏，打开即可玩，无需实名认证。

安卓端更是“重灾区”，有一些网站甚至专门集纳了“网游不需实名认证合集”“不需实名认证游戏导航”等。有些网游，主流应用商店并未对其收录、分发，但是这些游戏在 PC 页面依然可以可通过扫描二维码的方式一键下载至手机。

有行业人士提醒，不要下载违规游戏，有可能暗含木马病毒等。

另外，即便有实名认证的网游，多数无人脸识别系统，通过冒用成年人身份认证的情况屡见不鲜。

IT之家了解到，3 月 14 日，国家互联网信息办公室就《未成年人网络保护条例 (征求意见稿)》再次公开征求意见，拟规定对网络游戏等服务设置青少年模式，对游戏产品进行分类；制定关于向未成年人提供网络游戏服务的时段、时长、消费上限等管理规定。