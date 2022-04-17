ROG 首款真无线耳机“降临真无线”发售：支持 ANC 降噪和低延迟游戏模式，到手价 599 元

IT之家 4 月 17 日消息，在今年一月新品发布会上亮相的 ROG 首款真无线耳机 —— 降临真无线一发布，近日这款耳机已经正式开售，这也是 ROG 玩家国度的首款真无线游戏耳机。

ROG 为这款降临真无线游戏耳机配备了专属游戏模式，开启该模式可立即降低 76.4% 的延迟，大幅度提升玩家们的对局优势。

ROG 降临真无线游戏耳机采用了 ANC 降噪技术，降噪模式还更加细致地分为重噪声消除和轻噪声消除两种模式，以适应不同的使用环境。当需要聆听外界环境声时，双击耳机即可切换至环境声模式，能够轻松与人交谈。在环境音模式下，超过 2000Hz 频率都会被过滤掉，避免引起双耳不适。此外，这款游戏耳机还采用了 10mm ROG 定制发声单元，搭配气密腔体设计。

ROG 降临真无线游戏耳机可以提供 5.5 小时的单次续航能力，搭配充电盒共计可提供 27 小时的总续航时间，同时耳机和充电盒都具备快充功能，充电 10 分钟，使用 90 分钟。充电盒采用了 Type-C 接口设计，并支持无线充电技术，其指示灯能够通过颜色展示充电、满电、高点亮及低电量状态。

ROG 降临真无线游戏耳机采用直觉式触控设计，点击信仰 LOGO 即可实现快速操控，其中双击左侧可实现 ANC 降噪控制；双击或长按右侧，可实现接听、拒接电话等；同时还可快捷控制媒体、电源及配对等。这款游戏耳机还支持 IPX4 防水等级，抗汗抗水。

IT之家了解到，ROG 降临真无线在 4.15-4.20 首发期间，首发价 799 元直降 200 元，到手价需 599 元。