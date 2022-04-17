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宝马旗舰电动轿车 i7 外观曝光：配大鼻孔、分体式灯组

2022/4/17 12:23:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 17 日消息，日前在宝马的官方网站上曝光了宝马旗舰电动轿车 i7 的最新外观照，预计将在欧洲时间 4 月 20 日下午 2 点发布的全新一代 宝马 7 系和纯电轿车 i7 车型。

配大鼻孔、分体式灯组 宝马最贵电动轿车i7泄漏：网友直呼“丑哭了”

据悉，宝马 i7 已经正式确认将以 xDrive60 为车型名称，图片显示，宝马 i7 xDrive60 将和较早前发布的小改款宝马 X7 一样，依旧采用宝马家族标志性的双肾型进气格栅设计，格栅会发光，同时也采用了宝马全新的家族式设计语言，前脸换装了宝马最新设计的分体式头灯组，上层为狭长的日间行车灯，而下方为远近光一体式大灯。

配大鼻孔、分体式灯组 宝马最贵电动轿车i7泄漏：网友直呼“丑哭了”

此外，宝马 i7 无伪实车的照片也已在网上曝光，新车采用了非常干练的造型，车身轮廓采用了更加细致化的风格打造，并且加入了一些复古的元素。

IT之家了解到，在较早前美国宝马的官网上也曝光了宝马 i7 xDrive60 的内饰配置和动力参数。据悉，宝马 i7 xDrive60 将确认搭载采用一款名为 Crystal Headlights 水晶玻璃头灯以及宝马 Interaction Bar 互动式控制面板配置，同时宝马 Theater Screen 剧院屏幕等配置也将一并搭载。

作为纯电动力的全新宝马 i7，先期发布的 xDrive60 车型有望与宝马 iX M60 共享动力总成，搭载前后双电机四驱系统，EPA 工况综合续航里程达到 483km，之后可能还会推出低配的单电机车型以及主打性能的 M 车型。

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关键词：宝马i7宝马

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