波音 Starliner 宇宙飞船拟 5 月第二次试飞，不载人前往国际空间站

IT之家 4 月 17 日消息，NASA 官方宣布，波音公司计划于 5 月 19 日对无人 CST-100 Starliner 宇宙飞船进行第二次试飞。

该飞船此前计划于 2021 年 8 月 3 日进行第二次试飞，但阀门问题阻止了发射计划，并一直推迟到了现在。

2019 年，波音公司的无人 CST-100 Starliner 宇宙飞船首次飞行未能到达国际空间站，NASA 官方人员表示：“因为 Starliner 认为自己处于入轨推进（或推进已完成）状态，减少了无控制作用区，航天器燃烧了比维持精确控制预期所需更多的燃料。这导致其无望与国际空间站汇合。”

NASA 宣布，下个月，波音公司将搭乘阿特拉斯五号火箭发射其 Starliner 宇宙飞船，从佛罗里达州的卡纳维拉尔角太空部队站起飞。本次不载人任务将测试 Starliner 从发射、对接空间站到返回地球的端到端能力。如果第二次试飞能顺利完成，NASA 和波音公司将安排其首次载人发射。

IT之家了解到，波音公司的 Starliner 宇宙飞船是 NASA 商业飞船计划的一部分，波音公司负责设计并运营该飞船，将宇航员运送到国际空间站。NASA 为波音公司提供资金和专业知识，并作为客户购买舱位。

SpaceX 也是 NASA 商业飞船计划的一部分，但比波音公司顺利得多。SpaceX 于 2020 年 5 月 30 日启动了载人试飞，正准备在 4 月 23 日发射其第五批 NASA 宇航员，即 Crew-4 任务。