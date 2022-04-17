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惠普星 14 青春版 12 代酷睿轻薄本上架，首发 4099 元起

2022/4/17 15:40:17 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 17 日消息，惠普星 14 青春版近日升级到了 12 代酷睿处理器，搭载英特尔 i5-1240P 和 i7-1260P，售价 4099 元起

惠普星 14 青春版 i5 版本今日晚间上架开售，i5-1240P 拥有 12 核 16 线程，最高功率 28W。该机配备 16GB 3200MHz DDR4 内存和 512GB PCIe 存储。

屏幕方面，惠普星 14 青春版配备 1920x1080 的 IPS 屏，100% sRGB 色域，400 尼特亮度，支持 172° 开合，配备 720P 摄像头。

惠普星 14 青春版厚度约为 17.9mm，拥有金、银两款配色，A / D 面喷漆工艺，C 面拉丝纹理，重量约 1.47kg。该机电池容量 41Wh，可 45 分钟充电 50%。

接口方面，惠普星 14 青春版配备读卡器、USB-C、USB 3.0 x 2、HDMI 接口、耳机孔，采用圆形电源孔，支持 Wi-Fi 6。

IT之家了解到，惠普星 14 青春版 i5 版今晚 8 点开售：

  • i5-1240P + 16GB + 512GB 首发价 4099 元（原价 4799 元）

京东惠普 HP 星 14 青春版 4099 元直达链接
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关键词：惠普星惠普

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