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绿联推出苹果 MagSafe 三合一无线充电器，售价 699 元

2022/4/17 17:41:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 17 日消息，据绿联官方消息，新款 MagSafe 三合一无线充电器现已推出，售价 699 元。

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官方表示，绿联 MagSafe 三合一无线充电器通过了苹果 MFi 认证，并采用了苹果直供充电双模块，16 颗磁芯与 iPhone 12/13 内磁环精准匹配，强力吸附，支持真正的 15W 无线快充。

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据介绍，绿联 MagSafe 三合一无线充电器内置独立温感探头和散热片，在双重低温保护的同时加强散热，保证充电功率。此外，绿联 MagSafe 三合一无线充电器还内置 MCU 和充电管理 IC 芯片，具备过流、过压、过温、短路等多重保护措施。

IT之家了解到，绿联 MagSafe 三合一无线充电器可以为 iPhone 12/13 系列提供 15W 快充，底座上的苹果直采磁力模块可以给 Apple Watch 提供 5W 充电速度，另外一个兼容 Qi 协议的模块可以给 AirPods 或者其他无线耳机提供 5W 充电。手表充电模块采用独立按键设计，能实现 0-90° 调节。

设计方面，这款充电器整体采用白色与银色的色调，锌合金边框 + 镜面抛光工艺，还有硅胶防滑底垫和硅胶面板。官方表示，绿联 MagSafe 三合一无线充电器不仅自带一根 1.5 米双 C 线，并且再附送一个 33W 氮化镓充电器。

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关键词：无线充电器绿联

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