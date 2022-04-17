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《光环：无限》大逃杀模式曝光，提供四种玩法

2022/4/17 20:45:50 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 17 日消息，爆料者 @leaks_infinite 透露，《光环 无限》将推出一个大逃杀玩法的新游戏模式，代号“Tatanka”。据说大逃杀玩法的规模和范围可与《使命召唤：战区》相媲美，并引入了开发人员“特定亲和力”以长期支持它的内容。

新的大逃杀玩法将包含 4 种模式：双人组队模式，四人组队模式，默认模式以及包含人机的默认模式。

此外，他还放出了详细的后台模式选项，其中我们可以看到“乘坐空降仓重生”“启用处决技”“启用失血”等，而且还有“占领行动”“补给行动”“摧毁行动”“生存行动”等操作，可以“囤积”和“护送”资源。当然，这都是大逃杀游戏的基本玩法。

据悉，该玩法最大可以设置 60 或 100 位机器人参加，另外也有不限组队人数的 FFA 模式，还有常见的“缩圈”和自由对战等要素。

值得一提的是，数据还表明在这种玩法的内部测试阶段中，最高峰时曾有多达 4834 名玩家参与测试，近期在线玩家也有 351 名。

关于“Tatanka”，实际上这是一位 WWE 传奇级摔角手，曾于 1992 年在一档名为“美国冲撞”的 40 人大逃杀节目中击败数十人并获胜。

据介绍，这一模式将由 Certain Affinity 负责开发，并将与 343 Industries 合作。此外，昨日还有消息称新的游戏模式可能会在 Halo Infinite 的第三或第四季推出。这可能意味着它要到 2022 年晚些时候才会实装，快的话会在今年夏天发布。

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关键词：光环大逃杀

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