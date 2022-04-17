智己 L7 Dynamic / Pro 正式上市：36.88 万元起，四轮转向、3.87s 破百、高通 8155 芯片

IT之家 4 月 17 日消息，智己汽车今日举行上市发布会，正式推出了智己 L7 Dynamic 和智己 L7 Pro，分别为 36.88 万元和 40.88 万元，前者相比 Pro 并没有差太多，保留了电控主动悬架、前后双电机、四轮转向等。

新车将提供毕沙罗白、拉斐尔茶、塞尚黑、伦伯朗灰、狄安娜白和莫兰迪灰总共 6 种车身颜色供消费者选择。

IT之家了解到，这款车主要卖点包括智慧灯光系统、可升降式 39 英寸屏幕、智能驾驶辅助系统、50:50 轴荷比、四轮矢量驱动技术、Brembo 高性能卡钳、FNC 碳氮共渗技术、线控制动系统、油冷电机、3.87s 破百等。

智己 L7 长宽高分别为 5098/1960/1485mm，轴距为 3100mm。该车配备了 IM AD 可进化智能驾驶辅助系统，搭载 15 个高清视觉摄像头、12 个超声波雷达、11 个高清感知摄像头、5 个毫米波雷达和 2 个高精度定位单元的融合感知解决方案，支持英伟达 Orin X 和 3 个激光雷达的升级能力。

IM AD 功能包还包括前向碰撞预警、自动紧急制动、盲点监测、变道预警、开门警示、侧后方来车预警、侧后方来车辅助、遥控泊车、WLC 高精度自动泊车等功能。

内饰方面，新车配备了可升降式 39 英寸巨幅沉浸式场景屏，中控屏内嵌 IM OS 多屏无界智能互动系统，搭载高通 8155 座舱芯片，支持多媒体娱乐功能、智能语音控制、自动空调等功能，还能通过跨屏将播放器流畅移动到副驾屏。

动力方面，智己 L7 搭载前后双永磁同步电机，后桥主驱电机为定制黑标版高功率镁合金直瀑油冷电机，最大功率为 425kW，峰值扭矩为 725N・m，百公里加速 3.87s。

此外，官方还表示智己 L7 在今年 3 月 9 日打破了此前由保时捷 Taycan 创下的“电动车湿滑地面长距离漂移”吉尼斯世界纪录，将这一纪录从 42.171km 刷新到 43.646km。这台 L7 的整个漂移过程用时 1 小时 06 分，在湿滑水泥场地漂了超过 258 圈。