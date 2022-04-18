良心还是 Bug？部分三星 Galaxy Note 9 更新没有被降级，仍在每月获得安全补丁

IT之家 4 月 18 日消息，三星 Galaxy Note 9 在去年 9 月被官方放进了季度更新列表中，作为一款 4 年前发布的机型，目前按照每三个月发布一次安全补丁的节奏进行更新。

然而据 Droid Life 发现的信息，Verizon 版三星 Galaxy Note 9 仍然在每月获得安全补丁，上周已经推送了 3 月安全补丁，该手机还在 1 月和 2 月收到了安全补丁。

最新更新的内部版本号为 QP1A.190711.020.N960USQS9FVC5，但仅适用于 Verizon 版 Galaxy Note 9。除了 3 月的安全补丁外，最新版本似乎没有任何功能改进。

三星尚未就该更新不一致问题给出回应，不过对于那些收到更新的用户确实是一个惊喜。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note 9 于 2018 年发布，配备 6.4 英寸 2K 分辨率 SuperAMOLED 屏幕，首发搭载 Android 8.1 系统。这款手机支持 IP68 级别防水，后置 12MP 双摄，均支持光学防抖。作为三星 Note 系列机型，手机支持 S Pen 手写笔，可以开启浮窗功能，同时支持蓝牙连接。