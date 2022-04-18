小米 Civi 1S 入网电信终端产品库：新增“奇迹阳光”配色，标价 2499 元起

IT之家 4 月 18 日消息，小米官方今日将公布 Civi 1S 手机，该机目前已经出现在了电信终端产品库，透露了一些信息。

小米 Civi 1S 的产品型号与小米 Civi 相同，都是 2109119BC，该机的存储版本与上一代相同，标示的价格为：

8GB+128GB：2499 元（不代表最终售价）

8GB+256GB：2699 元（不代表最终售价）

12GB+256GB：2999 元（不代表最终售价）

IT之家发现，小米 Civi 在电信终端产品库的标价为 2899 元起，但实际是 2599 元起，所以实际售价可能要比标价更便宜一些。

此外，小米 Civi 1S 除了上一代的闪闪黑、怦怦粉、轻轻蓝三款配色，还将拥有一款新的“奇迹阳光”配色，预计是主推版本。

小米官方今日将公布这款新机，小米创始人雷军今日一早也在微博为其预热，我们共同期待一下吧。

汇总之前的爆料，新款 Civi 1S 手机将搭载骁龙 778G+ 芯片，采用 1080P + 分辨率 120Hz 刷新率 OLED 居中单孔曲面屏，前置 3200 万像素自拍镜头，后置 6400 万像素主摄，预装 MIUI 13 系统，可能在 3000 元左右。消息称，新款 Civi 1S 外观和核心规格类似小米 12，主打轻薄手感和自拍，预计下月开售。