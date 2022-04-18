央视网评电信网络诈骗：你比你妈更容易被骗

IT之家 4 月 18 日消息，据央视网报道，如果你觉得老年人更容易被骗，说明你还太年轻。

国家反诈中心公布的数据显示，在 2021 年电信网络诈骗的受害者中，18 岁以下占比 2%；18 至 35 岁占比 65.5%；36 至 59 岁占比 31.3%；60 岁及以上占比 1.4%。但这并非是因为老年人社会经验多。

现在的诈骗多是通过电信网络技术进行实施，作为网络原住民的年轻人显然更有发言权。年轻人刷手机，看新闻、看视频，接触新鲜事物多，眼界开阔，很了解电信网络诈骗的一般套路。当看到又双叒叕有人被骗时，会说：“这么低级的骗术，怎么会上当？”“怎么还有这么傻的人。”“这是智商税。”当类似的圈套来找自己的时候，却没能招架住。

敌人攻势太强，自己防线太弱。正是因为年轻人上网多、用网多，个人信息泄露的风险也加大。信息“裸奔”，在黑暗的角落被交易，诈骗团伙捕捉、购买，通过组织化、专业化运作，在网络大海中撒下一张大网。

提醒大家，不要把学历、地位和防骗能力等同起来，受骗人覆盖了所有的文化程度，硕士、博士不是挡箭牌。要树立正确的婚姻观、恋爱观，不要总幻想着拥有一个完美的对象，外表好、身材好、智商高、多金，哪有那么多“完人”！不要总想着一夜暴富，不要被蝇头小利诱惑，要脚踏实地，沉下心来，欲速则不达，贪小利往往吃大亏……