外星人长相猜想：“终极形态”可能是机械人

北京时间 4 月 18 日消息，据国外媒体报道，地球生命的多样性令人难以置信，从微生物到摩天大楼一样高的巨大树木，如果地外星球也存在生命，它们也可能具有多样性，人们几乎没有理由相信外星人会以人类的身体结构形式出现，也许像章鱼或者鸟一样的生物最有可能，由于所有的生命形式都希望寿命尽可能长，因此拥有先进文明的外星人或许是机械化的生命体。

外星人长什么模样？在诸多科幻电影中，外星人会以各种不同的体型和大小出现，我们不禁会问：如果存在外星人，它们的真实模样是什么？我们可以看一下地球上的生命多样性，从细菌到人类，以及巨大的橡树，就能对可能存在的生命形式有所了解。这种多样性是非常惊人的，尽管所有已知的生命形式都有几乎相同的生物化学结构，而且都是以 DNA 为基础。科幻电影导演可能会从远古灭绝物种中寻找灵感，例如：三叶虫或者巨齿鲨，但潜在外星生物的多样性可能更复杂。

智慧外星人长啥样？

当然，我们最感兴趣的是高等智慧外星生命长什么样，即我们认为可以有意义地交流的外星人，在地球上，智商较高的生物除人类之外，还包括：类人猿、海豚、鲸鱼、鸟类（例如乌鸦和鹦鹉）、无脊椎动物（例如鱿鱼和章鱼）、大象，以及远古时期恐龙家族中最聪明的物种，伤齿龙是其中之一，它们是中小体型，长着细长、能抓握物体的肢指，长有锋利的牙齿，大脑容积量较大。

以上物种名单，似乎没有特别的身体结构受到青睐，但它们的共同特征就是从解剖学上身体是对称结构，依据最新一项研究，从进化角度来讲，对称身体结构需要较少的信息编码 DNA，并拥有更多的灵活性进化发展身体特征，即使外星人使用 DNA 之外的其他基因载体，也应当遵循相同的原则。

目前我们发现所有智慧生物都有一个明显的共同点 —— 它们都是动物，迄今为止，我们在地球上未发现任何智慧植物或者真菌，其原因很简单，静止不动的生物不一定具有高等智慧，只有那些远离危险或者擅长捕猎的生物才具有聪慧的大脑。狮子必须比羚羊更聪明，才能预测羚羊逃离的方向，并成功捕获；狼必须非常聪明，懂得与同伴在捕猎过程中交流沟通互相配合。

想想章鱼，但不是大象

当我们想象外星人长什么样的时候，通常会想到它们长着硕大的脑袋，其头部结构与人类相似，都是大脑位于头部组织。几乎所有科幻电影都是这样描述高等智慧外生生物，地球上大象和鲸鱼就符合这一特征，但我们应该更倾向于考虑类似章鱼的生物，它的身体结构与鲸鱼和大象完全不同，神经元分布在全身，包括触手，头部的大脑组织很小。值得注意的是，章鱼是我们地球上最古老的物种之一，在进化方面也是人类的远亲物种。当然，外星人和我们没有任何关系，所以在想象外星人是什么模样的时候，我们应该更多地从章鱼而不是大象的角度来思考。

同时，我们还应该考虑趋同进化的原则，在地球上，不同的物种通常会有相似的适应性特征，感觉器官就是一个很好的例子，例如：眼睛、耳朵和鼻子，这些器官具有强大的进化压力，需要有感光器官，特别是当物种是捕食者-被捕食者关系的一部分。它们可能具有不同的身体结构，例如：苍蝇的复眼具有立体视觉，尽管眼睛的工作原理相同，但在深海或者洞穴里的生物，由于阳光无法照射进入，一些生物进化历程中逐渐退化眼睛。

那么，外星人拥有感官器官吗？这主要取决于它们所处的生存环境，如果没有传播声波的媒介，它们还需要耳朵吗？而外星人仅在恒星光线照射进入的环境才使用眼睛观察周围物体。

它们需要附肢吗？鳍状肢体在水中非常有效，在陆地上，手臂和腿更有效。飞行生物更需要附肢，多数昆虫和鸟类都擅长飞行，像蝙蝠等一些哺乳动物，以及一些鱼类也可以飞行，然而，对于飞行类生物拥有较大的脑容积并不好，体重加大会使它们飞行更加困难，进化历程在某种程度上解决了鸟类的这个问题。鸟类大脑的神经元比人类大脑神经元更加密集，如果我们仅依据大脑与身体质量的比例来评估鸟类智力，那么我们就低估了它们的智力。

评估生物智力等级是一件很复杂的事情，虽然乌鸦非常聪明，但它们不像人类那样擅长建筑，这可能是因为它们的灵巧程度仅限于喙和足部。对于外星生物而言，拥有灵巧的附肢绝对是一种优势 —— 要么是长手指或者爪子的肢体，要么是触手，也可能是特殊的躯干结构。近期，德国一部电视纪录片描述了聪明的外星人长什么模样：它的肢体很特殊，像是乌鸦翅膀边缘长着小手，也许是更复杂的结构，比蝙蝠翅膀上的爪子更复杂。理论上讲，其特殊的肢体有助于它们更好地实现操作和制造工艺，能设计高科技产品。

半机械化：外星人的终极形态？

这部德国纪录片还讨论了外星人改造自己身体的可能性，该现象也在人类身体上发生，我们人类已将技术辅助融入身体之中，例如：隐形眼镜、心脏起搏器和各种假肢。外星人可能会很好地利用机械身体，也可能实现大脑意识上传进入机器人系统，或者完全是机械化。

考虑到所有生命形式都希望尽可能长时间生存的自然趋势，我们认为尽可能快地摆脱有限生物体将是高等智慧外星人的共同特征，所以，如果人们问及外星人可能长什么样？外星人的最先进终极形态是完全机械化！