ROG 明星产品幻 16 / 幻 14 / 魔霸新锐大促，最高优惠 1500 元还送豪礼

近日，ROG 玩家国度针对旗下几款明星产品开启了春季大促，4 月 17 日最高优惠 1500 元，限时购买加赠 ROG 双肩包、鼠标等豪礼，其中幻 16 到手价低至 9499 元，幻 14 到手价低至 8999 元，魔霸新锐到手价低至 8499 元，感兴趣的不要错过。

ROG 幻 16

ROG 幻 16 是这次大促中优惠力度最大的，下单优惠 1500 元。幻 16 作为一台大屏高性能全能本，继承了幻系列一直以来的沉稳外观 + 狂野性能的特点。

核心配置方面，ROG 幻 16 搭载了 i7-11800H 处理器和 95W 版本的 RTX 3060 显卡，同样采用暴力熊液金导热，整体性能释放强大。90Wh 的电池最多可以实现约 16.6 小时的续航表现，配合 100W 的 PD 充电器，可以很好满足游戏玩家日常的娱乐需求，同时也能兼顾创意设计群体的设计需要。

4 月 17 日幻 16 优惠 1500 元，到手价 9499 元，下单还送 ROG 周边配件，感兴趣的话不要错过。

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ROG 幻 14

ROG 幻 14 采用了 14 英寸全能屏，而且兼顾了 2.5K 分辨率、100% DCI-P3 色域和 120Hz 高刷新率的需求，既可以流畅游戏，也可以剪辑修图。

核心配置方面，幻 14 搭载了 AMD R9-5900HS 处理器 + RTX 3060 显卡。这款笔记本同样搭载冰川散热架构 2.0，使用暴力熊液态金属为 CPU 导热，同时内置 76Wh 大容量电池，不仅能满足强劲性能的需求，也可以实现长时间的续航。

4 月 17 日享受下单优惠 1000 元，到手价 8999 元，下单晒图赠 ROG 双肩包、鼠标等礼品。

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ROG 魔霸新锐

ROG 魔霸新锐配备了 15.6 英寸屏幕，240Hz 刷新率且支持 3ms 低延迟响应，在电竞游戏中能够占得先机。核心配置方面，魔霸新锐搭载了 AMD R9-5900HX 旗舰处理器，拥有 8 核 16 线程，支持超频，最高能达到 80W 性能释放。显卡则是英伟达最新的 RTX 3060，能实现 130W 性能释放。

ROG 魔霸新锐采用 ROG 独有的冰川散热架构 2.0，配合 6 根热管和两个防尘风扇以及暴力熊液态金属导热，快速传导核心热量。搭配 ROG Boost 超频引擎，为笔记本带来持久的高性能。魔霸新锐标配 1.8mm 键程 RGB 键盘和炫酷 RGB 灯带，存储方面则是配备 16GB 双通道内存、512GB TLC NVMe 固态硬盘，且支持 PD 快充。

4 月 17 日享受下单优惠 1000 元，且不同店铺都有赠送礼品的活动，到手价 8499 元，是入手的好时机。

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