OPPO K10 / Pro 系列官宣 4 月 24 日发布，首发天玑 8000-Max 处理器，外观亮相

IT之家 4 月 18 日消息，OPPO K10 系列超次元新品发布会官宣 4 月 24 日 14:30 举行，口号为“玩心释放，英雄登场！”

OPPO 官方表示，OPPO K10 将拥有全面革新的硬核配置，强大均衡的优秀体验，是有史以来最强的 OPPO K 系列。

IT之家发现，目前 OPPO K10 和 OPPO K10 Pro 已出现在 OPPO 官网，公布了外观与大致参数。

OPPO K10

OPPO K10 号称全球首发天玑 8000-Max 处理器，配备 120Hz 高刷屏以及 X 轴线性马达。该机拥有冰魄蓝、暗夜黑两款配色，后置三摄像头。

根据入网信息，OPPO K10 采用 6.59 英寸 2412×1080 120Hz LCD 屏幕，前置 16MP，后置 64MP+8MP+2MP 三摄，额定 4890mAh 电池，支持 67W 快充，厚 8.7mm，重 205g，采用侧边指纹识别，保留 3.5mm 耳机孔

▼ OPPO K10 冰魄蓝

▼ OPPO K10 暗夜黑

OPPO K10 Pro

OPPO K10 Pro 的后置镜头设计明显不一样，该机搭载骁龙 888 处理器，配备 5000mAh 电池和 80W 快充，似乎机身材质也要更好一些。

影像方面，该机搭载 IMX766 5000 万像素主摄，以及 800 万像素超广角和 4cm 微距镜头，前置 1600 万像素镜头。

OPPO K10 Pro 拥有钛黑、晴蓝两款配色，大家觉得相比 OPPO K10 哪个更好看一些？