联想小新 Pad Pro 2021 OTA6 灰度测试：带来平行视窗新架构，大幅提升适配应用数量

IT之家 4 月 18 日消息，联想小新 Pad Pro 2021 今日开启 ZUI 13.1.555 OTA6 灰度测试，带来了平行视窗新架构，大幅提升适配应用数量。

时间如下：

IT之家了解到，新版本中 TOP 400 + 应用平行视窗真适配，超过 3000 个应用针对横屏优化。

升级看点

系统优化

修复王者荣耀人脸识别通过 QQ 无法认证的问题

修复偶现电池管理一上次充电已使用的时长不对的问题

修复偶现从学习助手返回日历，新建课程闪退的问题

修复偶现从其他三方软件选择微信 / qq 无法登录的问题

修复桌面编辑态，拖动文件夹应用到底部，桌面闪退的问题

修复喜马拉雅进入分屏后改变分屏大小，页面置黑无内容显示的问题・修复任意应用浮窗模式下打开 QQ，QQ 调起视窗后无法调用输入法的问题

修复偶现优酷视频在浮窗 / 分屏形态下长时间观看，取消分屏后出现问题

修复大众点评点击顶部搜索框平行视窗显示，使用快捷键或手势截屏时，右侧屏黑屏