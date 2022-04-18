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联想小新 Pad Pro 2021 OTA6 灰度测试：带来平行视窗新架构，大幅提升适配应用数量

2022/4/18 14:38:17 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 18 日消息，联想小新 Pad Pro 2021 今日开启 ZUI 13.1.555 OTA6 灰度测试，带来了平行视窗新架构，大幅提升适配应用数量。

时间如下：

  • 4/18~4/20：早 10 点起，限量推送；

  • 4/21~4/24：增加限量名额；

  • 4/25：早 10 点起，限时 4 小时；

  • 4/26~4/2：早 10 点起，限时 8 小时。

IT之家了解到，新版本中 TOP 400 + 应用平行视窗真适配，超过 3000 个应用针对横屏优化。

完整更新内容：

升级看点

  • 重构平行视窗框架，支持更多生态应用

  • 优化小窗交互，新增浮窗顶部菜单

系统优化

  • 修复王者荣耀人脸识别通过 QQ 无法认证的问题

  • 修复偶现电池管理一上次充电已使用的时长不对的问题

  • 修复偶现从学习助手返回日历，新建课程闪退的问题

  • 修复偶现从其他三方软件选择微信 / qq 无法登录的问题

  • 修复桌面编辑态，拖动文件夹应用到底部，桌面闪退的问题

  • 修复喜马拉雅进入分屏后改变分屏大小，页面置黑无内容显示的问题・修复任意应用浮窗模式下打开 QQ，QQ 调起视窗后无法调用输入法的问题

  • 修复偶现优酷视频在浮窗 / 分屏形态下长时间观看，取消分屏后出现问题

  • 修复大众点评点击顶部搜索框平行视窗显示，使用快捷键或手势截屏时，右侧屏黑屏

  • 修复偶现和平精英卡顿掉帧的问题

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关键词：小新 Pad Pro 2021ZUI

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