《数码宝贝：生存》将于 7 月 28 日发售，登陆 PC、PS4、Xbox One、任天堂 Switch 平台

IT之家 4 月 18 日消息，《数码宝贝》是很多 80、90 后们童年经典，为纪念动画问世 25 周年，官方现宣布《数码宝贝：生存》将于 7 月 28 日发售，届时将登陆 PS4、Xbox One、任天堂 Switch 与微软 Windows 平台，而且支持中文。

这是一款由万代南梦宫发行的生存策略 RPG 游戏，属于回合策略，类似于战棋游戏，以 SRPG 为主，AVG 进行剧情推动。本作首次亮相于 2018 年 7 月，一直跳票到现在。澳大利亚评级机构此前给《数码宝贝 生存》的评级为 PG（15+），值得期待。

本作故事发生在 2D+3D 相融合的幻想世界。参加野营的主人公们突然来到了异世界，在这个世界中满是凶残的生物，处处危机，随时有生命危险，为了生存下去，冒险的帷幕就此拉开，游戏主角名叫百束タクヤ，是一名在异世界中迷茫的学生，同伴是亚古兽。

IT之家了解到，这款游戏的制作人羽生 P 此前表示，本作游戏故事分为 12 个章节，共收录了 113 只数码兽，有四个难度级别等。

不过，玩家最多可以携带 10 只数码兽，每只数码兽的移动距离、技能和攻击技巧都不相同，地图中也有方向性元素和高低差概念，还有其他一些因素，这些因素都会影响到数码兽的攻击。在战斗中数码兽也可以使用 SP 进行进化，但随着时间推移 SP 槽会自然消耗。