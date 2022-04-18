《数码宝贝：生存》将于 7 月 28 日发售，登陆 PC、PS4、Xbox One、任天堂 Switch 平台

IT之家 4 月 18 日消息，《数码宝贝》是很多 80、90 后们童年经典，为纪念动画问世 25 周年，官方现宣布《数码宝贝：生存》将于 7 月 28 日发售，届时将登陆 PS4、Xbox One、任天堂 Switch 与微软 Windows 平台，而且支持中文。
这是一款由万代南梦宫发行的生存策略 RPG 游戏，属于回合策略，类似于战棋游戏，以 SRPG 为主，AVG 进行剧情推动。本作首次亮相于 2018 年 7 月，一直跳票到现在。澳大利亚评级机构此前给《数码宝贝 生存》的评级为 PG（15+），值得期待。
本作故事发生在 2D+3D 相融合的幻想世界。参加野营的主人公们突然来到了异世界，在这个世界中满是凶残的生物，处处危机，随时有生命危险，为了生存下去，冒险的帷幕就此拉开，游戏主角名叫百束タクヤ，是一名在异世界中迷茫的学生，同伴是亚古兽。
IT之家了解到，这款游戏的制作人羽生 P 此前表示，本作游戏故事分为 12 个章节，共收录了 113 只数码兽，有四个难度级别等。
不过，玩家最多可以携带 10 只数码兽，每只数码兽的移动距离、技能和攻击技巧都不相同，地图中也有方向性元素和高低差概念，还有其他一些因素，这些因素都会影响到数码兽的攻击。在战斗中数码兽也可以使用 SP 进行进化，但随着时间推移 SP 槽会自然消耗。
这是一个在陌生的新世界中生存的故事。
为庆祝《数码宝贝》动画问世 25 周年，《数码宝贝：生存》呈现了一场全新的冒险，故事发生在一个神秘的世界里，角色由宇智宇一设计，音乐由备受赞誉的三好智树创作。
《数码宝贝：生存》看到一群由桃冢拓马（Takuma Momozuka）领导的全新青少年在学校露营之旅中迷路，发现他们被运送到一个充满怪物和危险的奇怪新世界。
当他们在充满艰难抉择和致命战斗的动画世界中战斗回家时，玩家在整个游戏中的选择将影响他们的怪物盟友的进化，以及最终的结局。游戏中的战斗以 2D 形式进行，采用更经典的 SRPG 风格。