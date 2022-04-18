壹号本 OneXPlayer mini 锐龙版掌机开卖：搭载 R7 5800U，5699 元起

IT之家 4 月 18 日消息，壹号本 OneXPlayer mini 锐龙版掌机 4 月 19 日 0 点正式开卖，搭载 R7 5800U 处理器，可选 800p 和 1200p 屏幕，售价 5699 元起。

IT之家了解到，OneXPlayer mini AMD 版搭载了 AMD 锐龙 7 5800U 处理器，这款处理器采用 7nm 工艺制造，8 核 16 线程，最大加速时钟频率可达 4.4GHz，三级缓存 16MB。AMD 锐龙 7 5800U 采用全新的 Zen3 架构，与上一代 Zen2 架构相比，处理器单核性能提升约 19%，双核性能提升约 21%。

内存采用的是 16GB 双通道 LPDDR4，频率 4266MHz，硬盘则为 M.2 2280 规格的 NVMe 固态硬盘，支持 PCIE3.0X4，可选 512GB / 1TB / 2TB。

手柄按键方面，OneXPlayer mini AMD 版沿用了 mini 版的经典错位布局，采用日本原厂 ALPS 电竞摇杆、完整线性扳机与微动肩键，背面的手柄握持处采用 S 型曲线设计，符合人机工程学。

屏幕方面，OneXPlayer mini AMD 版采用的是 7 英寸全贴合 IPS 屏，分辨率为原生 1280*800，支持点对点缩放，以及十点触控，800P 分辨率能够让玩家获得更高帧率的游戏体验；另外官方还提供了原生 1920*1200 分辨率版本以供玩家自由选择。

接口方面，OneXPlayer mini AMD 版机器顶部配置了一个 USB-C 3.2 接口、一个 USB-A 3.0 接口、一个极为先进的 3.5mm 音频接口；机器底部则配置了一个 USB-C 3.2 接口，全功能接口支持视频输出，也可以接上 OneXPlayer 壹号掌机定制底座扩展坞。

1280*800P 版本价格：

16G+512GB 5699 元

16G+1TB 5999 元

16G+2TB 6999 元

1920*1200P 版本价格