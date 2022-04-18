德国经济部提议到 2025 年逐步取消电动汽车补贴

据 electrek 报道，来自德国的报告称，联邦经济事务和气候行动部提议，到 2025 年逐步取消对购买电动汽车的补贴，并在今年年底前完全取消对购买插电式混合动力汽车的任何优惠。

德国汽车工业协会 (VDA) 对此表示反对，认为插电式混合动力汽车对电动汽车的普及仍然至关重要。

随着欧盟致力于应对气候变化，其大部分立法已经标志着燃油汽车销售的结束日期。为了加快电动汽车在全球的普及，许多国家鼓励其公民更快地过渡到电动汽车。

据彭博社报道，德国联邦经济和气候事务部 (Federal Ministry for Economics and Climate Affairs) 计划在年底前完全取消对插电式混合动力车的补贴，并从明年开始逐步减少对纯电动汽车的补贴。

该计划最初由《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung) 报道。该计划称，德国经济部的动机是将德国的补贴转向气候保护，相关立法目前正在讨论中。

该报告称，除了停止对购买插电式混合动力车的补贴外，目前的电动汽车补贴 (6000 欧元) 将在 2023 年降至 4000 欧元 (4366 美元)，然后在 2024 年和 2025 年降至 3000 欧元，然后完全取消。经济部长、绿党成员罗伯特・哈贝克 (Robert Habeck) 对这一决定表示:

我们希望加强对电动汽车的支持，更多地关注气候保护。在我们看来，插电式混合动力车很有市场，不再需要公共资金。

由 620 多家德国企业组成的汽车制造业游说团体 VDA 完全不同意这种说法。该公司负责人希尔德加德・穆勒 (Hildegard Mueller) 表示，终止插电式混合动力车补贴将“危及电动汽车的增长，并忽视德国消费者的现实。”插电式混合动力汽车是向电动汽车过渡的开拓者。”

德国政府绿党的伙伴们也在反对这项削减计划，称插电式混合动力车也有助于实现气候目标。