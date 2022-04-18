智己 L7 新车上市，但因疫情整体交付节奏延迟 2 周

智己汽车首款车型智己 L7 于 4 月 17 日正式上市，售价区间为 36.88 万元-40.88 万元。受疫情影响，智己汽车从开发、制造，以及供应链、物流等角度来看，大概产生了 2 周左右的延迟。

智己汽车联席 CEO 刘涛表示，“我们的定价正好处于大量豪华品牌所在的价格区间，这一细分市场的消费者对于 40 万的价格是很容易接受的。”从价格定位看，智己 L7 将竞争对手直接瞄准 BBA (奔驰、宝马、奥迪)。虽然智己 L7 的价格与豪华品牌接近，但智己 L7 的竞争力在于可以为消费者提供新的产品体验。

乘联会最新数据显示，2022 年第一季度，售价高于 30 万元车辆的销量同比增速为 9.7%。今年 3 月，豪华品牌细分市场的市场份额为 14.5%。刘涛对此表示，智己汽车判断未来这个数字还会继续往上走，甚至到达 30% 左右的市场份额。目前仍有一部分年轻人持续沉浸在国外豪华车所构建的传统价值体系中，他们将是未来中国自主品牌新能源车的潜在用户。

目前，上海不少地区仍处于管控之中，诸多生产工作还未完全恢复，刘涛介绍，智己汽车从开发、制造，以及供应链、物流等角度来看，大概产生了 2 周左右的延迟，但是总体的工作效率和推进还是处于正常状态。智己汽车有关人士 4 月 18 日对记者表示，公司目前正在积极争取，协调各方资源努力保证交付，但确实因为疫情原因受到一定影响，如果延期公司会给用户补偿。