小米 12S / 12S Pro 旗舰手机现身数据库，搭载骁龙 8 Gen 1 + 芯片

IT之家 4 月 19 日消息，据 xiaomiui.net 报道，小米推出 12 系列已经过去几个月，看起来小米已经在为继任者做准备了。近期发现了小米 12S 和小米 12S Pro 的踪迹。与标准型号相比，预计将提供略微升级的规格和功能。目前对这两款设备知之甚少，但传闻小米 12S 系列搭载 SM8475，即骁龙 8 Gen 1 + 芯片。

现在，小米 12S 和小米 12S Pro 出现在 IMEI 数据库和小米代码中。这两款设备除了 SoC 外，与目前的旗舰小米 12 系列具有相同的设计语言和规格。新手机预计将在今年夏天发布。

正如我们所说，小米 12S 和小米 12S Pro 在 IMEI 数据库中被发现，其中 2206122SC 是小米 12S Pro 的型号，2206123SC 是小米 12S。

另一个关于小米 12S 和小米 12S Pro 的信息被发现。最新的泄漏涉及这两种设备的代号。根据我们之前的爆料，小米 12S Pro 的代号为“unicorn”（独角兽），而小米 12S 的代号为“diting”（谛听）。

独角兽是一种神话动物。谛听也是中国神话中的一种神兽。

即将推出的智能手机将搭载骁龙 8 Gen 1+ 芯片。这是小米 12 和小米 12 Pro 中使用的处理器的升级版本，因此我们可以期待带来更高的性能。两个版本的处理器之间存在一些差异。一方面，骁龙 8 Gen 1+ 更节能，因此小米 12S 和 12S Pro 的电池续航表现会更好一些。此外，骁龙 Gen 1+ 比 Gen 1 更快。