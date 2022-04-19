《传送门》系列编剧称想制作《传送门 3》 了，因为他“已不再年轻”

IT之家 4 月 19 日消息，《传送门》系列的编剧 Erik Wolpaw 表示，他希望 Valve 开始制作该系列的第三款游戏。

在 Kiwi Talkz 播客上发表讲话时，《传送门》《传送门 2》的编剧 Erik Wolpaw 明确表示：“我们必须启动《传送门 3》 了，这是我要传达给所有人的信息。”

Wolpaw 补充道：“我不再年轻了。我们已经到了一个疯狂的地步，真的太老了，再不抓紧就做不了《传送门 3》 了。”

然而，并不是 Wolpaw 想做就可以做，还需要获得 Valve 的支持。于是，有人指出他必须在 Valve 有一些影响力后才可以保证，Wolpaw 回答说：“我可以向 Valve 提建议，这可能会有所帮助，但问题是（Valve 有）300 名员工，但我并不知道确切的工作细分，比如其中有多少在开发游戏，多少负责 Steam 业务，还有多少人是法律或其他方面。”

“所以，让 75 个人参与制作一款游戏需要付出很多成本。尽管 Valve 的员工只是一群围坐在游泳池边喝杜松子酒和滋补品的人，但每个人都在工作。”

IT之家了解到，《传送门》系列是 Valve 开发的经典解谜游戏，首部于 2007 年发售，第二部于 2011 年发售，玩家将在游戏中利用传送门枪进行解谜，传送门枪射击可开出两种门，分别是橙色门和蓝色门，两面都可作入口及出口。

众所周知，Valve 的游戏从来都没有第三部，其创始人 Gabe Newell 也被玩家调侃不会数 3。《传送门》系列编剧的愿望是否能够实现，目前还是个未知数。