支付宝首页新增商家订单消息提醒，可跳转小程序

IT之家 4 月 19 日消息，近日，支付宝 App 更新后，首页出现了一个容纳商家服务进展提醒的“消息盒子”，比如买菜订单，点击不仅能展示完整内容，还可一键进入小程序。

据报道，目前来看，已经有部分商家在使用这项功能，向消费者发送订单状态、服务进度或活动通知。以叮咚买菜为例，用户下单后就能在首页收到消息提醒，还能直通小程序。

目前，支付宝首页除了必要的扫一扫、收付款、小程序、消息盒子等功能，其他栏目的展示基本可自行开启与关闭。