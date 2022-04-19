支付宝首页新增商家订单消息提醒，可跳转小程序

IT之家 4 月 19 日消息，近日，支付宝 App 更新后，首页出现了一个容纳商家服务进展提醒的“消息盒子”，比如买菜订单，点击不仅能展示完整内容，还可一键进入小程序。
据报道，目前来看，已经有部分商家在使用这项功能，向消费者发送订单状态、服务进度或活动通知。以叮咚买菜为例，用户下单后就能在首页收到消息提醒，还能直通小程序。
目前，支付宝首页除了必要的扫一扫、收付款、小程序、消息盒子等功能，其他栏目的展示基本可自行开启与关闭。
IT之家 4 月 19 日消息，近日，支付宝 App 更新后，首页出现了一个容纳商家服务进展提醒的“消息盒子”，比如买菜订单，点击不仅能展示完整内容，还可一键进入小程序。
据报道，目前来看，已经有部分商家在使用这项功能，向消费者发送订单状态、服务进度或活动通知。以叮咚买菜为例，用户下单后就能在首页收到消息提醒，还能直通小程序。
目前，支付宝首页除了必要的扫一扫、收付款、小程序、消息盒子等功能，其他栏目的展示基本可自行开启与关闭。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用