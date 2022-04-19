realme 真我 Q5 系列预热：搭载 120Hz AMOLED E4 屏幕

IT之家 4 月 19 日消息，realme 真我 Q5 系列将于 4 月 20 日 14:00 正式发布，今天官方对新机的屏幕进行了预热，真我 Q5 Pro 将搭载 120Hz AMOLED 三星 E4 旗舰直屏。

IT之家了解到，三星 E4 发光材料相对于过去的 E3 材料在峰值亮度、功耗等层面均有较大优化：前者峰值亮度为 1500 尼特，强光下也可达到 900 尼特，对比度也高达 5000000：1，功耗相对而言却降低了 15%。不过目前三星 E 系列屏幕中，E4 已经不是最顶级的了，因为 E5 已经到来了，E5 是针对 E4 进行的升级，带来了两大升级，第一是屏幕显示效果更优秀，比如亮度、色阶、峰值亮度，同时相比 E4 屏幕，E5 更加省电，理论功耗降低了 25%。

realme Q5 系列将提供三款机型，分别为 realme Q5、realme Q5i、realme Q5 Pro，其中 realme Q5i 已抢先开售，该机搭载天玑 810 5G 处理器，配备 5000mAh 电池和 33W 快充，售价 1199 元起。

根据官方此前公布的信息，realme Q5 Pro 还支持 80W 快充。realme 真我 Q5 则支持 60W 智慧闪充，搭载 5000mAh 超大电池、120Hz 变速电竞屏，提供黄色、渐变色和黑色三种配色，后置三摄。