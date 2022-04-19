首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

【IT之家开箱】CHERRY MX2.0S 宝可梦联名皮卡丘冰雪运动定制款键盘图赏

2022/4/19 13:02:46 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 4 月 19 日消息，CHERRY 近日推出了多款宝可梦联名的皮卡丘 2022 款键盘，IT之家拿到了其中的两款，为大家带来开箱图赏。

IT之家拿到的是 CHERRY MX2.0S 宝可梦冰雪运动款 2022 版，以及 CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版，分别为 109 键和 88 键

打开包装盒就可以看到两款键盘的外观，CHERRY MX2.0S 宝可梦冰雪运动款 2022 版采用的是蓝、白色调的冰雪主题配色，印有皮卡丘图案。

而 CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版采用了黄、白色调，并配有棕色点缀，更像是皮卡丘的配色。

CHERRY MX2.0S 宝可梦冰雪运动款 2022 版在键帽上进行了多处细节设计，Esc 键设有“胖丁”形象，樱桃键采用精灵球替代。

Tab、Capslock、Shift 等键设有炎兔儿、皮卡丘经典形象，方向键由特殊设计的箭头元素代替，空格键设有炎兔儿、泪眼蜥、皮卡丘、敲音猴经典形象以及 Pokemon Sports Time 英文 Logo。

此外，该键盘采用简约实用的经典设计，现代化流畅曲线外观，109 键全尺寸紧凑型布局，全键无冲，采用无钢板设计，敲击开关触底 PCB 回弹。

该键盘的支撑脚采用横向打开的支持方式，为用户提供两种敲击角度，满足键入高度的不同需求。

京东樱桃（CHERRY）MX2.0S 皮卡丘冰雪运动款定制键盘 黑轴 899 元直达链接

CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版虽然更加小巧，但在细节上也同样出彩。Esc 键设有皮卡丘形象，樱桃键由蝴蝶结元素替代。

在主键区，键帽都采用白色底色 + Q 版字符设计，Shift、Enter 等键位都采用了特殊的皮卡丘元素，空格键也设有宝可梦英文和皮卡丘形象，方向键也采用爱心元素替换。

整体来看，CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版符合现代审美的小尺寸外观设计，紧凑型 80% 布局，节省桌面空间，继承了 G80-3000 系列的诸多优点。

该键盘同样采用了无钢板设计，敲击开关触底 PCB 回弹，有黑轴、青轴、红轴、茶轴可选。支撑脚为用户提供两种敲击角度，满足键入高度的不同需求。

京东樱桃（CHERRY）G80-3000S TKL 宝可梦 POKEMON 2022 年版 649 元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：CHERRY皮卡丘宝可梦键盘

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用