【IT之家开箱】CHERRY MX2.0S 宝可梦联名皮卡丘冰雪运动定制款键盘图赏

IT之家 4 月 19 日消息，CHERRY 近日推出了多款宝可梦联名的皮卡丘 2022 款键盘，IT之家拿到了其中的两款，为大家带来开箱图赏。

IT之家拿到的是 CHERRY MX2.0S 宝可梦冰雪运动款 2022 版，以及 CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版，分别为 109 键和 88 键。

打开包装盒就可以看到两款键盘的外观，CHERRY MX2.0S 宝可梦冰雪运动款 2022 版采用的是蓝、白色调的冰雪主题配色，印有皮卡丘图案。

而 CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版采用了黄、白色调，并配有棕色点缀，更像是皮卡丘的配色。

CHERRY MX2.0S 宝可梦冰雪运动款 2022 版在键帽上进行了多处细节设计，Esc 键设有“胖丁”形象，樱桃键采用精灵球替代。

Tab、Capslock、Shift 等键设有炎兔儿、皮卡丘经典形象，方向键由特殊设计的箭头元素代替，空格键设有炎兔儿、泪眼蜥、皮卡丘、敲音猴经典形象以及 Pokemon Sports Time 英文 Logo。

此外，该键盘采用简约实用的经典设计，现代化流畅曲线外观，109 键全尺寸紧凑型布局，全键无冲，采用无钢板设计，敲击开关触底 PCB 回弹。

该键盘的支撑脚采用横向打开的支持方式，为用户提供两种敲击角度，满足键入高度的不同需求。

CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版虽然更加小巧，但在细节上也同样出彩。Esc 键设有皮卡丘形象，樱桃键由蝴蝶结元素替代。

在主键区，键帽都采用白色底色 + Q 版字符设计，Shift、Enter 等键位都采用了特殊的皮卡丘元素，空格键也设有宝可梦英文和皮卡丘形象，方向键也采用爱心元素替换。

整体来看，CHERRY G80-3000S TKL 皮卡丘款 2022 版符合现代审美的小尺寸外观设计，紧凑型 80% 布局，节省桌面空间，继承了 G80-3000 系列的诸多优点。

该键盘同样采用了无钢板设计，敲击开关触底 PCB 回弹，有黑轴、青轴、红轴、茶轴可选。支撑脚为用户提供两种敲击角度，满足键入高度的不同需求。