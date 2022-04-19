网商银行回应暂停支付宝提现：收钱码商家提现无需手续费

IT之家 4 月 19 日消息，网商银行发布公告称，近期网商银行将对部分业务进行调整，自 2022 年 4 月 21 日起将逐步暂停支付宝提现或转入网商银行 II 类账户相关业务，同时网商银行 II 类账户将仅支持本人绑定银行账户转入。

对此，网商银行 4 月 19 日回应北京商报记者称，网商银行基于业务规则调整，逐步停止支付宝余额转入的功能，同时，仅支持本人绑定的银行账户转入。如果商家需将支付宝余额提现，并转入网商银行，可以先提现至本人的其他银行卡，再从该银行卡转账至网商银行。目前，收钱码商家将支付宝余额提现至银行卡，是无需支付手续费的。

此外，网商银行针对生意卡客户和非生意卡客户，目前相应新增资金、余利宝有钱奖励和支付用网商银行发放免息额度活动，预计于 2022 年 4 月 27 日起下线，基于免息额度领取采购进货优惠券的活动也将同步下线。已获得免息额度可正常使用。

IT之家了解到，网商银行是由蚂蚁集团发起，银监会批准成立的中国首批民营银行之一，也是第一家将核心系统架构在金融云上的科技银行，没有线下网点，通过互联网为用户提供服务，于 2015 年 6 月 25 日正式开业。

据介绍，疫情期间网商银行支持银行账户转入 (本人及他人均支 持)，无金额限制。目前网商银行小程序上可直接操作支付宝账户余额转入，转入限额 1 万 / 日，10 万 / 年，具体请您以页面显示为准。

如下图，网商银行据相关规定，其活期账户将不再支持“支付宝余额”转入资金，为稳步推进服务关闭，该行将逐步关闭该服务，不过用户还可通过从他行汇入或向他人收款的方式转入资金，继续使用网商银行账户服务。