【IT之家评测室】雷鸟 Air 智能眼镜体验：轻巧高颜值，Sony Micro OLED 屏幕，移动的电影院

这两年，元宇宙概念火爆全网，其基础技术 XR 扩展现实及相关产业也迎来巨大的增长空间。

XR 是 AR、VR、MR 等多种技术的统称，其中尤其以 AR、VR 为概念主体。综合华创证券等机构的数据可以看到，无论 AR / VR 的市场规模还是设备出货量，未来几年都会保持非常高的增速。

产业实力快速增长，作为消费者的我们能够直观感受到的，其实就是 XR 设备的惊艳值越来越高。

比如 4 月 19 日，国内 AR 新锐企业雷鸟创新发布全新 XR 智能眼镜产品雷鸟 Air，就凭借出众的产品形态和功能，让人眼前一亮。

雷鸟创新是一家专注于 AR 领域的新锐品牌，核心团队均来自 AR、手机和智屏等领域，还是比较有实力的。而目前，IT之家已经拿到了这款雷鸟 Air 智能眼镜，今天就通过评测和大家一起看看，这款产品究竟体验如何吧。

一、外观设计：轻盈小巧，科技感十足

作为一款 XR 终端设备，你很难想象雷鸟 Air 的包装可以如此简洁、小巧，与过去这类设备又傻又大的包装完全不同。通体黑色，表面带有浅浅的同心圆纹理和眼镜正面的烫印图案，看起来低调、神秘而有科技感。

打开包装，你更会惊艳，本来包装盒就已经很小了，其实雷鸟 Air 眼镜的本体被装在一个更小的黑色收纳包中，收纳包正面有金属的雷鸟 Logo 铭牌，彰显精致感。

拉开收纳包，就能看到眼镜本体了。相信当你看到雷鸟 Air 智能眼镜的第一眼，就会惊讶于它轻巧精致的机身。没错，作为一款 XR 终端，雷鸟 Air 眼镜基本上做到了只比普通的墨镜大一点的程度。

从正面看，雷鸟 Air 有点像电影《黑衣人》主角们戴的同款墨镜，粗镜圈，黑镜片，很有科幻感。

其实，外层的前挡镜片是可以取下来的。这种可更换镜片的设计，增添了眼镜的市场潮流属性，雷鸟 Air 拥有 3 款不同风格、不同透光度的前挡镜片，其中一款为标配，大家可以根据需要购买。

比如下面这款镜片，就像我们常看到的墨镜镜片，镜片中带着一些半透明的色度渐变，佩戴的时候会显得很时髦、新潮。实际使用时，这款透光度相对较高，居家、外出使用都比较适合。

下面这款镜片外侧为镜面设计，镀银的表面在视觉上呈现出一种高端酷炫的气质，看起来比较霸气。不过这款镜片几乎不透光，而且全包的设计可带来更沉浸的体验，适合在家观影使用。

还有一款是小巧的、类似裸片的设计，看起来低调不张扬，同时镜片透光度比较中等，因为外出时需要与外界有交互，所以这款镜片比较适合在户外使用。

镜片取下来时，就可以看到一对小小的显示区域，嵌在机身主体中。

雷鸟 Air 的机身主体基本上是眼镜镜框的部分，虽然看起来有点粗，但是别忘了这可是一款 XR 终端设备，能做成这样已经足够让人惊叹了。

镜框前沿的两侧有一对凹陷的磁吸模块，用来吸附镜片。当黑色的镜片戴上后，整机就浑然一体了，看不出镜框的宽度了。

翻转眼镜，可以看到镜框内侧鼻梁上方，有一枚外露的接近传感器。

而透过显示区域的镜片，可以隐约看到内部的球面镜片成像模块，科技感十足。

雷鸟 Air 的镜腿部分还是比一般正常的墨镜粗的，毕竟这是一台电子设备。镜腿表面采用亮面的烤漆工艺，其中右侧的镜腿默认连接一根 DP 转 USB Type-C 的连接线。

整体来说，雷鸟 Air 智能眼镜拥有抢眼的轻量化造型，外观设计也因此能够以简约、时尚的效果呈现，是一款颜值颇高的新潮化 XR 智能眼镜。

二、佩戴体验：轻巧舒适，长时间佩戴不会不适

对于一款智能眼镜产品来说，不仅要戴得好看，更要戴得舒适。雷鸟 Air 已经拥有了难得的时尚高颜值，那么它的佩戴体验如何呢？

首先，雷鸟 Air 轻量化的产品机身，其实已经决定了这款眼镜戴起来不会像传统 VR、AR 眼镜那样难受。事实上，雷鸟 Air 搭配标准前挡镜片的重量只有 75g，是相同形态产品业内最轻的。眼镜架在鼻梁上，丝毫没有压迫感。

而如果你摘下前挡镜片，雷鸟 Air 的裸机重量只有 69g，戴起来更加轻盈舒适。如果你晚上在家戴着看电影，其实就不需要装载前挡镜片，享受更轻松的佩戴体验。

同时，不同于部分智能眼镜粗壮的镜腿对耳朵上部造成压力，雷鸟 Air 的镜腿在曲线设计和材质改良上均有较大突破。镜腿材质为弹性尼龙材料，质轻、柔韧性好、即便长时间佩戴也不会觉得压耳朵。

还有，雷鸟 Air 镜腿转轴采用弹簧结构，镜腿 30° 可调节，镜腿角度可根据用户头围大小自适应调节。眼镜前额处也采用凹陷设计，更加贴合头部轮廓，总之戴在头上不会觉得箍得头不适。实际使用时，小编戴着它看了一部电影，全程也没觉得哪里不舒服。

当然，不箍紧也不意味着它会容易掉落。使用时，小编戴着雷鸟 Air ，尝试原地跳动、慢跑，眼镜始终架在鼻梁上，没有轻易掉落，说明其佩戴的稳固性还是很不错的。通过镜腿的连接线连接手机，你就可以带着它放心四处移动了。

对于近（远）视用户，平时佩戴眼镜的同时再戴上雷鸟 Air，小编实测这么做也是可以的，依然能稳稳戴上，且没有不适感，只要你的眼镜形状不是特别奇特就行。

为了更好的用户体验，雷鸟 Air 其实还提供定制配镜服务。你可先将设备与眼镜连接，试戴感受画面清晰度以判断是否需要定制配镜，如需要，可找到包装盒内“配镜服务指南”卡片，微信扫描二维码，进入小程序选购。

总体来说，雷鸟 Air 轻巧的机身、人体工学的设计以及优质的用料，让大家可以获得舒适、没有压迫感的佩戴体验，确实做到了好看又舒适。

三、使用体验：口袋里的高清巨幕影院

雷鸟 Air 是一款覆盖观影、游戏、办公等众多场景的 XR 智能眼镜，并且文字也能清晰看见。使用时，只需将镜腿处的连接线接到手机、平板、电脑等终端上，就可以立刻开启一个沉浸式的世界。

需要注意的是，连接的终端要支持 DP 输出功能，使用雷鸟 Air 眼镜，可以解决日常用手机、平板、电脑等设备观影、游戏沉浸感不足，或者长时间保持同一姿势的限制，它可以为你带来等效 4 米距离 140 英寸高清大屏的观影体验，如同身处电影院。

当然，对于这样一款轻量化、方便移动的智能眼镜，IT之家还是更建议大家使用同样轻巧的手机与之相连，这样的组合无疑是最简单便携的。通过带有 DP 功能的高端安卓设备，你可以享受 3D 观影、3D 游戏。

当然，雷鸟 Air 也可连接 iPhone，不过需要连接适配器，适配器则需单独购买。

在成像显示方面，雷鸟 Air 采用偏振 BirdBath 光学技术，可为用户提供相当于 4 米处观看 140 英寸大屏的沉浸体验，打造私人影院般震撼效果，同时双目都支持 1080P 全高清分辨率，视场角达到 FOV 47°，视野足够震撼。

实际使用时，在手机上下载安装《雷鸟 XR 眼镜》，连接手机，戴上眼镜，就能看到眼镜内的显示屏会自动跳转到雷鸟 Air 的默认交互界面。

当沉浸式交互界面点亮时，可以发现雷鸟 Air 画面的清晰度是可以达到双目 1080P 水平的，文字、图片都没有明显的颗粒感，而且色彩明艳，视野也足够宽敞，整体观看效果很不错。

雷鸟 Air 采用 Sony Micro OLED 显示屏支持 1920*1080 双目全高清显示，实现 107% sRGB 色域全覆盖，避免了因色域低导致的失真、偏色等问题，使屏幕色彩更鲜活，画面更绚丽。同时屏幕可实现 100000:1 超高对比度，让所见画面层次更丰富，体验更极致。

由于雷鸟 Air 内置加速度传感器和一个陀螺仪，可以实现头部追踪，所以当你头部移动时，视野内显示的画面也会随之调整，仿佛置身于 180° 的环绕空间，而且画面的流转也几乎感觉不到延迟。

操控方面，UI 界面采用的是 VR 系统的“光束定位”，你可以综合头部的移动和手机的移动，来实现精准定位。这时手机端相当于变成了控制器，手机界面就是简单的触控板，点按就是确认，还可左右滑动切换卡片页。

总体来说，雷鸟 Air 的整个交互方式自然简单，完全没有上手难度，符合人们正常直觉下的交互习惯。

在雷鸟 Air 软件系统主界面，有本地、影视、游戏和设置四大栏目，主屏界面的左侧有亮度、电量等快速设置按钮，右侧整合了天气等信息栏，整个系统界面还是比较清爽干净的。

在本地栏目中，你可以选择播放手机本地的视频文件，当然想看电影的话你可以直接在影视专区中寻找，

使用雷鸟 Air 观看电影，可以最大程度模拟在电影院观看高清巨幕的效果，周围一片漆黑，只有银幕上绚丽的画面。

而且，雷鸟 Air 自带的影视内容库中提供了 3D 电影资源，实际观看的确能呈现 3D 立体观看效果，就像在电影院里看 3D 电影一样，画面亮度还比通常电影院里的更高。

也许由于产品上市时间不久，目前影视专区的内容数量还不能算丰富，相信未来雷鸟会进一步扩充影视资源的丰富量。

不过，内容数量的问题，可以通过另一个方法解决，就是投屏。点击交互界面的左上角的“返回手机”，即可进入手机投屏界面，就是将手机的画面串流到眼镜中。

投屏之后，在手机上操作，眼镜里的画面也会立刻响应，你甚至可以在眼镜里刷《IT之家》。

打开手机上的视频类 App，选择想看的内容，就可以直接在眼镜里沉浸式观看了。当手机进入全屏播放，眼镜中的画面也会全屏，并且会自动横屏，体验上和在眼镜系统内容库中观看没什么差别。

除了沉浸式观影，你还可以进行沉浸式游戏。雷鸟 Air 目前内置了《太空守卫》这款游戏，在游戏中你需要在战场上合理设置炮台以抵御入侵者。游戏画面以 3D 立体的形式呈现，视觉上非常具有代入感。

实际游戏过程中，你可以将手机当做控制器，配合头部轻微的转动以调整视野，整个操作过程精准而敏捷，完全感受不到延迟，游玩体验还是非常舒适的，在游戏里设置炮台、武器，仿佛在真实战场上调兵遣将一样。

随着产品的上市，后续雷鸟创新方面会持续扩充 3D 游戏的数量，小伙伴们也能够体验到更多这种沉浸式游戏带来的爽快感。

四、结语

经过一段时间的使用，IT之家觉得雷鸟 Air 智能眼镜是一款综合素质颇具竞争力的产品。它最大的优势在于极致的轻量化形态，时尚高颜值，同时带来舒适的佩戴感和非常便携的移动使用体验。同时，在显示技术上的高配置，也让雷鸟 Air 能够提供宽敞的画面视野、高清的观影与游戏体验，并且在交互上也足够舒适自然。总之，在核心层面，雷鸟 Air 表现得很成熟。

当然，不足的方面也有，就是目前内置的 3D 影视、游戏等内容资源相对较少，并且系统的功能丰富性上也有些不足。不过这些都是可以随着时间推进而不断完善的。而且当前你还可以通过前面说到的手机镜像投屏功能，解决现阶段内容少的问题。

总体来说，雷鸟 Air 是一款值得入手的智能 XR 眼镜，如果你希望随时随地都可以获得影院般沉浸式观影体验，或者需要沉浸式游戏、办公，那么雷鸟 Air 会是不错的选择。