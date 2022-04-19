SA：2021 年全球智能手机批发 ASP 突破 300 美元大关

Strategy Analytics 的 WSS 服务最新研究指出，2022 年全球智能手机批发收益将同比增长 2%。直到 2027 年，批发收益将在整个预测期保持向上的轨迹。全球智能手机批发 ASP 在 2021 年突破了 300 美元，这是自 2013 年以来智能手机行业的最高价格。

韩国和日本的智能手机平均售价最高，而非洲和亚太地区的平均售价最低。到 2020 年为止，日本一直是智能手机批发 ASP 最高的国家。但在 2021 年，韩国占据了世界第一的位置。三星价格较高的折叠屏手机在韩国市场的迅速普及是 ASP 暴涨的主要原因。考虑到三星等企业的技术革新优势，预计到 2027 年，韩国将在智能手机 ASP 方面保持领先于日本的地位。相比之下，日本对智能手机补贴的监管限制了近年来智能手机价格的增长。

值得一提的是，据此前韩媒报道，得益于可折叠手机以及旗舰手机的需求旺盛，三星电子公司今年第一季度智能手机的平均售价（ASP）创下六年来新高。全球最大的智能手机制造商三星在 1-3 月期间的智能手机平均售价为 292 美元，比去年同期增长 8.5%，环比增长 20.7%。这是自 2014 年第二季度（297 美元）以来的最高值。三星电子智能手机 2017 年至 2019 年的 ASP 分别为 243 美元、251 美元、247 美元。